La Región Centro se prepara para recibir a representantes de centros vecinales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos en el Primer Encuentro de Centros Vecinales de la Región Centro: “Red Vecinal Centro”, que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre en el Superdomo.

Este evento tiene como objetivo central fortalecer la participación ciudadana y promover el diálogo constructivo con los gobiernos locales y provinciales, al tiempo que se visibiliza el rol estratégico de los centros vecinales en la construcción del federalismo y el desarrollo territorial.

Se busca, además, generar un espacio de capacitación, intercambio y articulación regional, que permitirá a los vecinos y vecinas compartir experiencias y herramientas para mejorar la gestión en sus comunidades.

Con la presencia de autoridades locales, provinciales, académicos y referentes del movimiento vecinal, el encuentro promete ser una jornada cargada de contenido y reflexión sobre la importancia del vecinalismo en la democracia participativa.

Este evento es organizado por Vecinalismo Córdoba Asociación Civil, una organización que trabaja para promover el fortalecimiento de los centros vecinales en la región, fomentando la participación activa y el compromiso ciudadano en la construcción de comunidades.

El Primer Encuentro de Centros Vecinales de la Región Centro se consolida como un hito en la integración y el trabajo conjunto de las comunidades barriales de la región, dando un paso firme hacia una mayor articulación en favor del desarrollo territorial y el bienestar colectivo.

Para más información y para participar del encuentro, los interesados pueden inscribirse en el siguiente link: https://goo.su/90eJyvf