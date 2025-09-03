Reales Boxing, el gimnasio sin fines de lucro de Frontera que entrena a decenas de chicos y chicas apasionados por el boxeo, organiza una gran peña folklórica solidaria para seguir apostando al deporte como herramienta de inclusión.

La actividad se realizará el viernes 12 de septiembre en el Salón de Luz y Fuerza, ubicado en Calle 11 N°1885, y contará con servicio de bufet, música en vivo y un gran cierre bailable.

Se trata de una noche especial en la que, además de disfrutar de la música de artistas como Los Eichenberger, Casa Luna y Jona Dumicz, la comunidad podrá colaborar para que los jóvenes boxeadores del gimnasio puedan cubrir los costos de tres licencias que les permitirán competir en torneos oficiales.

El valor de la entrada es de $5000, y las reservas se pueden hacer a los números 3564-413187 / 3564-528811.

“Este evento nos permite juntar fondos para cubrir las licencias y también para comprar vendas, bucales y otros elementos que usamos todos los días. Agradecemos enormemente a quienes nos acompañan”, señalaron desde la organización.

Reales Boxing continua apostando por el deporte como herramienta de transformación personal y social. Con este evento, buscan garantizar que todos los chicos que entrenan puedan seguir compitiendo, más allá de su situación económica.