El gimnasio Reales Boxing, de carácter comunitario y sin fines de lucro, llevará adelante este viernes 12 de septiembre una peña solidaria en el Salón de Luz y Fuerza, ubicado en Calle 11 N°1885 de Frontera. La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para costear licencias y elementos deportivos de los jóvenes boxeadores que se forman en la institución.

Según informaron desde la organización, la velada contará con servicio de bufet y la presentación de artistas en vivo como Los Eichenberger, Casa Luna y Jona Dumicz, además de un cierre bailable. Las entradas tienen un valor de $5000 tanto en la venta anticipada como en puerta, y las reservas se realizan a través de los teléfonos 3564-413187 y 3564-528811.

La organización aclaró que solo se permitirá el ingreso con equipo de mate, quedando prohibido llevar otras bebidas o comidas.

“Este evento nos permite juntar fondos para cubrir las licencias y también para comprar vendas, bucales y otros elementos que usamos todos los días. Agradecemos enormemente a quienes nos acompañan”, expresaron desde Reales Boxing.

El gimnasio subrayó además que la peña representa un esfuerzo colectivo: “Una vez más, apostamos a una peña. Con mucho sacrificio, con el trabajo y el compromiso que implica. Espero puedan acompañarnos y pasar una linda noche de música, rica comida y unos tragos. Reales Boxing es un gimnasio de barrio, donde decenas de pibes van en busca de un sueño, y otros lo sienten como su lugar, donde comparten con amigos y también hacen actividad física. Necesitamos recaudar dinero para renovar licencias para que los pibes compitan de manera amateur. Los esperamos”.