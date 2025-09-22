Ramón Mestre recorrió San Francisco: “El país necesita salir de los extremos y recuperar el diálogo”

El candidato a diputado nacional y exintendente de Córdoba, el radical Ramón Mestre, realizó este lunes una recorrida por el departamento San Justo y especialmente por San Francisco, en el marco de su campaña hacia las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, donde encabeza la lista de la Unión Cívica Radical en Córdoba.

En una entrevista con El Periódico, Mestre cuestionó tanto al Gobierno de Javier Milei como al oficialismo provincial. Analizó, además, la crisis política, económica y social que atraviesa el país, y advirtió sobre el impacto del ajuste: “Hoy hay gente que trabaja en tres lugares distintos para llegar a fin de mes”.

“Hay una crisis de representatividad muy clara, no solo en la Argentina sino en el mundo, pero en nuestro país se agrava cuando se gobierna por decreto, sin diálogo, sin consensuar temas centrales como el sistema previsional, el laboral o el impositivo”, expresó Mestre.

En ese contexto, sostuvo que es urgente que el radicalismo recupere su identidad partidaria. “Hay que volver a las fuentes. Parte del problema fue haberse aliado con sectores sin coincidencia real, solo para mejorar la performance electoral. Eso solo agrava el descrédito de la política”, planteó.

Críticas a Milei y al oficialismo cordobés

Mestre fue especialmente duro con el presidente Javier Milei. Lo acusó de “no dialogar”, de “gobernar con agresividad” y de aplicar un ajuste sin sensibilidad. “Comparto que hay que bajar la inflación, pero también hay que generar políticas claras. Se bajó un poco, sí, pero seguimos teniendo inflación. Todo sigue aumentando. El salario se pulverizó entre un 35% y un 40%”, denunció.

A su vez, criticó la eliminación parcial de retenciones sin respaldo fiscal. “Es una incoherencia. Quieren capturar dólares, pero al mismo tiempo suspenden la ley que ellos mismos promulgan. Y mientras tanto no hay plata para el Garrahan ni para la discapacidad. Son insensibles”, dijo.

El dirigente también cuestionó al peronismo cordobés. “Schiaretti ahora dice que hay que bajar impuestos, pero en 2019 no quiso eliminar el impuesto a los sellos. Llaryora aplicó un impuestazo. No se le puede reclamar todo al Gobierno nacional si acá se hace lo mismo”, advirtió.

Educación, seguridad y producción

Mestre planteó una agenda centrada en tres ejes: educación, seguridad y producción. “Queremos incentivar la economía regional, bajar impuestos y poner en marcha la microeconomía para sustentar la producción y el empleo. El campo es clave. Aporta 50.000 millones de dólares por año y representa el 24% del empleo total”, subrayó.

También anticipó que el radicalismo acompañará todas las iniciativas que mejoren la educación y la salud pública, y reclamó políticas concretas contra el narcotráfico: “No podemos permitir que se instale la idea de que la droga está solo en Rosario. Está en todas las ciudades y localidades de nuestra provincia”.

Finalmente, Mestre insistió en la necesidad de dejar atrás el populismo, tanto de izquierda como de derecha. “Necesitamos que el radicalismo vuelva a estar presente, con coherencia, convicciones, propuestas claras y vocación de diálogo. Lo único que no se puede hacer es quedarse callado mientras el país se cae a pedazos”, concluyó.