Rally Cordobés: estos son los recorridos y los horarios para este sábado

Tras el inicio formal de la competencia, anoche con la tradicional rampa de largada simbólica, este sábado se desarrollarán dos bucles de tres pruebas especiales en el marco de la quinta fecha del Rally Cordobés.

Hoy las pruebas especiales serán en caminos santafesinos cercanos a Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel.

Desde la organización emitieron algunas recomendaciones de seguridad orientadas a garantizar la seguridad de los espectadores y el correcto desarrollo del evento: llegar con anticipación, no caminar por la ruta del Rally, no dejar basura, no pararse en zonas sin posibilidad de escape, mantener la ubicación hasta el fin del tramo y no encender fuego.

Horarios

PE 1 – Esmeralda – Esmeralda 8:23hs.

PE 2 – Josefina – Lorenzatto Maquinarias 9:21hs.

PE 3 – Bauer y Sigel – Bauer y Sigel 9:55hs.

PE 4 – Esmeralda – Esmeralda 13:36hs.

PE 5 – Josefina – Lorenzatto Maquinarias 14:34hs.

PE 6 – Bauer y Sigel – Bauer y Sigel 15:08hs.

Mapas