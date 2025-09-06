Raíz Colectiva: cinco emprendedoras locales se unieron para crecer con un proyecto de ventas colaborativo

En un contexto donde los discursos que apelan al individualismo parecen ganar terreno, cinco emprendedoras de San Francisco decidieron apostar por la colaboración para potenciar sus proyectos. Bajo el nombre de Raíz Colectiva, Jimena López (Rosa Pastel tejidos), Yanina Ferreyra (Nh Papel), Verónica Figueroa (Solèy cosmética natural), Yanina Vázquez (Inhala-Exhala velas y aromas) y Victoria Gómez (Masala especias) se unieron en un espacio que no solo funciona como tienda, sino como un punto de encuentro y apoyo para la creciente comunidad artesanal local.

La semilla del proyecto nació de una necesidad común: tener un lugar estable donde los clientes pudieran encontrar sus productos. “Muchas personas querían seguir consumiendo lo que hacíamos, pero no nos encontraban en ningún lugar físico. Ahí empezamos a pensar en crear un espacio para exhibir nuestros productos, pero también era mucho más que eso”, explicó Yanina Ferreyra.

Desde su flamante local en Libertador Norte 705, Raíz Colectiva no solo ofrece productos artesanales, también propone una nueva forma de entender el emprendedurismo: con sentido, con redes, con solidaridad.

La historia de este colectivo muestra que no es necesario tener décadas de trayectoria para participar: hay emprendimientos con dos años y otros con más de 10. “Está bueno saber que no importa si el emprendimiento es reciente o maduro. Todos pueden tener su lugar y espacio para mostrar sus producciones”, señaló Ferreyra.

Contra la lógica del “cada uno por su cuenta”

El espacio es gestionado por las cinco socias fundadoras, pero está abierto a que otras personas se sumen de forma rotativa con sus trabajos. Además de venta, Raíz Colectiva funciona como punto de retiro de pedidos (servicio de pick-up) y como sede para talleres y capacitaciones breves.

“Ninguna se largaba sola porque los costos para alguien que quiere lanzarse sola son bastante importantes. En esto de hablar con otras personas que están emprendiendo, surge Raíz Colectiva. Entre nosotras se dio la charla y todas queríamos lo mismo”, recordó Ferreyra. “Es algo que nace desde nosotras, empezar con este proyecto y ofrecer un espacio a quienes no tienen lugar, como nos pasaba a nosotras”, agregó.

La apuesta de Raíz Colectiva no es solo comercial, también es política en el sentido amplio: ir a contramano de la lógica de competencia e individualismo: “La idea es que sea algo donde nos apoyemos. Siempre estamos tratando de encontrar alianzas entre nosotras, armando promociones de productos en conjunto o talleres para ayudarnos a crecer mutuamente”, explicó Yanina Vázquez.

En el local se pueden encontrar productos de papelería, velas, sahumerios, cosmética natural, especias, tejidos y ropa artesanal, entre otros. “Cada producto en nuestra tienda es único. Eso le da un valor especial. Siempre convocamos a emprendedores que traigan algo con valor agregado desde sus manos, una impronta”, señaló Vázquez.

Además, destacaron que la propuesta busca cubrir un espectro amplio de necesidades y públicos. “Queremos que, si alguien viene a hacer un regalo, encuentre algo para todas las edades y todos los rubros, todo en un mismo lugar”, destacó.

Un nombre con raíces

El nombre del espacio no fue casual: Raíz Colectiva remite a la tierra, al origen, pero también al entrelazamiento de esfuerzos individuales que, al juntarse, se fortalecen. “Esto tenía que darse. Todas teníamos este sueño de un espacio donde no solo estuviera nuestro emprendimiento, sino poder ofrecer algo para otras. Y se dio naturalmente, porque todas queríamos lo mismo”, afirmaron las fundadoras.

Artesanía, aromas y diseño: los emprendimientos que dan vida a Raíz Colectiva

Cada emprendedora aporta algo diferente, pero todas coinciden en el trabajo artesanal, la cercanía con los clientes y el valor agregado de lo hecho a mano.

Con más de diez años de trayectoria, Rosa Pastel es el emprendimiento de Jimena López, quien se especializa en tejidos artesanales para bebés y niños. Comenzó con amigurumis y luego incorporó una máquina de tejer que le permitió ampliar su propuesta.

Diseña y confecciona cada prenda de forma artesanal, combinando técnicas de crochet y terminaciones a mano. “Todo empezó cuando buscaba algo para hacer desde casa. Desde entonces, no paré”, recuerda.

Cosmética Natural

Verónica Figueroa es la creadora de Solèy, una línea de cosmética natural que incluye productos para rostro, cuerpo y cuidado facial. Además de asesoramiento personalizado, elabora productos adaptados a las necesidades de cada cliente. “Me gusta que las personas puedan probar los productos, que se sientan acompañadas. Cada fórmula tiene investigación y tiempo detrás”, señala.

Velas y Aromas

Velas de cera de soja, difusores, home sprays y kits para hacer velas en casa componen la propuesta de Yanina Vázquez, quien creó Inhala-Exhala a partir de su experiencia como masajista. Con el tiempo, descubrió el potencial de los aromas y las propiedades de la cera vegetal. Hoy desarrolla productos sensoriales que no solo decoran, sino que transforman los espacios. “Desde el primer taller me di cuenta del impacto que tenían los aromas en las personas”, destaca.

Nacida en pandemia

Masala es el emprendimiento de Victoria Gómez, nacido en plena pandemia a partir de una observación simple: la gente cocinaba más y compartía más tiempo en torno al mate. Así fue como comenzó a elaborar blends, vender especias seleccionadas, tablas de madera personalizadas, almohadones materos y artículos para té y mate. “Masala significa mezcla de especias y eso representa mi propuesta”, explica.

Amor por la papelería

El emprendimiento de Yanina Ferreyra, Nh Papel, surge del amor compartido por la papelería. Junto a su pareja comenzaron con encuadernación artesanal y más adelante descubrieron el sistema de discos inteligentes, que permite crear cuadernos completamente personalizables. Además ofrece accesorios, libros para colorear y materiales escolares creativos. “Es una propuesta útil, estética y pensada para adaptarse a cada usuario”, señala Ferreyra, quien también es docente.