Se multiplican los relatos de las víctimas de estafas financieras desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Es que desde esa época muchos bancos implementaron la posibilidad de que los clientes tengan a disposición créditos denominados pre-aprobados para tramitarlos directamente a través de las cuentas de home banking.

Esta medida fue más que propicia para muchos ciberdelincuentes que con diferentes "Cuentos del Tío" logran obtener datos de sus víctimas para sacar los créditos pre-aprobados y vaciar las cuentas.

Este fue el caso de Michael Deggiovanni, joven de 30 años, de la localidad de Freyre, quien semanas atrás inició una demanda judicial contra el Banco Nación de San Francisco luego de que un ladrón sacara un crédito de 160 mil pesos a su nombre mediante la cuenta de home banking y le robara el dinero.

El joven que trabaja en la empresa láctea Manfrey había hecho una publicación en diciembre del año pasado en la plataforma MarkePlace para vender una motocicleta marca Honda Biz 105cc, cuando una persona se hizo pasar por un supuesto comprador que lo terminó estafando.

"Ofrecía pagar completamente la moto mediante una transferencia bancaria. Pero cuando me fijé no tenía nada depositado, por eso me dijo que había algún inconveniente por lo que me pidió que vaya al banco para que me asocie a su cuenta", relató a El Periódico Radio FM 97.1 (Lunes a viernes de 17 a 19).

A la vez, el joven, agregó: "Una vez que fui al banco, hice algunos pasos, me pidió una clave para poder realizar la transferencia. Después me di cuenta que era la clave Token".

La Clave Token es un elemento de seguridad adicional que sirve para confirmar la identidad cuando se realiza una operación a través del home banking.

Fue allí que el ladrón aprovechó para sacarle unos 15 mil pesos que Michael tenía en su cuenta y luego tomó un préstamo pre-aprobado de 160 mil pesos a nombre de su víctima.

"Yo desconocía lo de la clave Token porque hacía poco tiempo que me había creado una cuenta", indicó el vecino de Freyre.

"Cuando llegué a mi casa noté un par de cosas raras. Me robaron un monto de 15 mil pesos y sacaron el préstamos de 160 mil pesos a pagar en 48 meses. Ahora el banco me cobra cuotas desde febrero de 8 mil pesos por mes", dijo.

Reclamo al banco

Si bien Michael reconoce que fue engañado por un delincuente que mediante un ardid delictivo le sacó los datos personales, decidió denunciar al Banco Nación de San Francisco, apuntando a la seguridad financiera que las entidades deberían tener a la hora de confirmar la otorgación de un crédito.

"Fui hacer el reclamo al banco Nación, hablé con el gerente y no me dieron una respuesta satisfactoria", manifestó.

En este sentido, sostuvo que radicó la denuncia en la Policía de Freyre y esa demanda ahora está en manos de la Justicia de San Francisco.

"Un montón de personas fueron estafadas en tiempos de pandemia. Si el banco brinda mayor comodidad para sacar créditos tienen que brindar mayor seguridad también", enfatizó Michael.

Al mismo tiempo consideró que con estas estafas termina ganando el banco y el ciberdelincuente.

Un antecedente que le favorece

En San Francisco hay un antecedente que la Justicia local lleva adelante y favorece el pedido de Michael.

Se trata del caso de Nicolás Urquía, que si bien todavía no finalizó porque en noviembre se va a desarrollar la segunda audiencia del juicio civil y comercial, el juez Carlos Viramonte dispuso una medida cautelar para que el banco BBVA deje de cobrar el crédito, pero además la entidad bancaria ya le devolvió al cliente el dinero que había pagado en concepto de cuotas.

"No dejo de perder la esperanza y se haga justicia. Quiero que me devuelvan del crédito dinero que no solicité", manifestó Deggiovani.

"Me gustaría que se haga justicia para todas las personas que fueron estafadas y que los bancos tomen medidas para evitar estas estafas y que cuiden más a los clientes", enfatizó.