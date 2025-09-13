Quiénes son y qué hacen los negociadores del ETER: el rol clave en situaciones de crisis

No siempre trascienden a los medios. A menudo su trabajo ocurre sin cámaras ni testigos. Pero cuando un conflicto escala al punto en que una vida corre peligro —sea por una tentativa de suicidio, una persona armada que no quiere entregarse o un caso de violencia que termina con alguien parapetado—, allí están. Se trata del Equipo de Tácticas Especiales Recomendables, más conocido como ETER, un cuerpo de élite de la Policía de Córdoba que cuenta, entre sus filas, con un grupo especializado en negociación policial. El viernes 5 de septiembre pasado, durante un procedimiento complejo en San Francisco, su intervención volvió a ponerse en juego.

La figura del negociador policial no es nueva, pero sí poco conocida. A diferencia del estereotipo de las películas, no es un mediador comercial ni alguien que improvisa en medio de una crisis. Es un policía con entrenamiento táctico y formación especializada, que cumple un rol crucial: establecer el diálogo con la persona en crisis y conducir la situación hacia una resolución pacífica, protegiendo vidas —la de terceros y la del propio causante— sin necesidad de intervención armada.

En Córdoba, el ETER tiene sede central en la ciudad capital y cuenta con tres divisiones en el interior: Río Cuarto, la más antigua; San Francisco, creada en 2018; y Deán Funes, la más reciente. En la división local, con sede en San Francisco, hay actualmente tres negociadores activos y dos efectivos en capacitación. La formación se realiza en cursos intensivos dictados por la propia fuerza, algunos de carácter internacional, con participación de personal de países como México, Brasil, Ecuador y Colombia.

“Primero hay que ser parte del equipo táctico del ETER. Después se evalúan condiciones psicológicas, habilidades de comunicación y experiencia. No todos están preparados para este rol”, explicó el subcomisario Juan Manzanares, jefe de la división San Francisco y uno de los negociadores formados.

Los negociadores actúan en contextos específicos: tentativas de suicidio, personas armadas atrincheradas tras cometer un delito, tomas de rehenes, motines o conflictos sociales. Muchas veces, se trata de situaciones que no llegan a ser públicas. “Hay hechos que no trascienden, pero ocurren más seguido de lo que la gente cree”, sostuvo Manzanares.

El caso más común en nuestra región, según detalla, es el de violencia familiar que desemboca en un sujeto parapetado con intención de quitarse la vida o resistirse a la detención. En los últimos años han intervenido en localidades como Colonia Marina, Pozo del Molle, Las Varillas y Estación Luxardo, entre otras. Uno de los operativos más prolongados tuvo lugar en noviembre de 2023, cuando un hombre armado mantuvo de rehenes a su pareja e hija. La negociación duró más de siete horas, y finalizó sin víctimas fatales.

A diferencia de un mediador, el negociador policial no es imparcial. Forma parte de la estructura del Estado y responde a la cadena de mando policial y judicial. Sin embargo, su herramienta principal no es el arma, sino la palabra. Su objetivo es desescalar la crisis, contener emocionalmente a la persona y persuadirla para que deponga su actitud. Lo hace sin mentir, brindando información clara y buscando establecer un vínculo racional, incluso en contextos de desequilibrio psicológico, consumo de sustancias o cuadros psiquiátricos graves.

“El negociador no miente. Es un mito muy común, incluso dentro de la jerga policial, pensar que es un tipo hablador o manipulador. Nosotros no hacemos mentalismo ni coaching ontológico. Buscamos que la persona recupere racionalidad y sea consciente de las consecuencias de sus actos”, explicó Manzanares.

El protocolo establece que toda intervención se realiza con contacto directo con la fiscalía. Además, en la escena participan otras áreas: el equipo táctico armado, snipers (no solo se especializan en disparos de larga distancia sino también brindan información al equipo táctico y negociadores) personal médico de emergencias, bomberos y, de ser necesario, otras fuerzas de seguridad. La prioridad es siempre preservar todas las vidas: la de los vecinos, la de los agentes, la de los rehenes y la del propio causante.

“Incluso el causante de la crisis nos interesa. No estamos para abatir amenazas. Nuestra función es preservar vidas, todas, incluso la del que generó el conflicto”, remarcó el subcomisario.

En casos como el del último viernes, donde un hombre se atrincheró en su domicilio tras un presunto hecho de violencia de género, los negociadores son los primeros en intervenir para intentar una salida dialogada. La situación se resuelve como una “negociación real” si la persona accede a entregarse voluntariamente, o bien pasa a una “resolución táctica” si se necesita la intervención armada del equipo.

Según Manzanares, el 99% de las intervenciones han tenido resultado positivo en la región. En esos casos se evitó la pérdida de vidas, tanto de rehenes como de los causantes, mediante diálogo o con intervención táctica en condiciones controladas. “Tuvimos muchos casos exitosos. Solo en contadas ocasiones llegamos cuando ya era tarde”, señaló.

El ETER también interviene en situaciones de alto riesgo como allanamientos, aunque esa tarea no sea parte de sus intervenciones primarias. Las funciones están bien delimitadas y su accionar depende siempre de una solicitud expresa del mando policial o judicial.

La división de San Francisco tiene además una particular ventaja estratégica: por ser una ciudad intermedia, cuenta con vínculos estrechos entre las distintas fuerzas y organismos locales. Esto permite respuestas rápidas y coordinadas, algo más complejo de lograr en grandes urbes como Córdoba capital. “Tenemos una excelente relación con bomberos, con el servicio de emergencias, con la Policía Federal y con Gendarmería. Eso nos permite actuar rápido, en equipo y con eficacia”, finalizó Manzanares.