Quién es la sanfrancisqueña que participa de la serie cordobesa que llegó a Amazon  

Ornella Barra es una joven de 29 años de San Francisco que en el mes de mayo se recibió de licenciada en Cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La talentosa cineasta local sorprende por la calidad de sus trabajos de maquillajes de efectos especiales de zombis, monstruos, heridas, y mucho más.

Sus participaciones se vienen dando en distintos rodajes, y también comparte algunas de estas producciones en las redes sociales impresionando a todos sus seguidores. Pero en esta oportunidad, su felicidad es inmensa a partir de su rol en una serie cordobesa “Cuentos para viernes por la noche” que llegó a finales de julio a la plataforma streaming Amazon Prime Video.

El film cuenta con la dirección y guion de Pablo Vergara y producción de César Aparicio. En la misma, Ornella Barra se desempeña, junto a su compañera Jazmín Altamirano, en el área de maquillaje de efectos especiales.

“Todavía no lo puedo creer, haber participado en algo tan grande y que esté yendo tan bien”, comentó la sanfrancisqueña a El Periódico Radio 97.1.

“Es una serie que se rodó 100% aquí en Córdoba con actores cordobeses a finales de 2018. Me contactaron para hacer los efectos especiales de esta serie que tiene 7 capítulos”, destacó.

Además sostuvo que la producción aborda los géneros de terror, suspenso y ciencia ficción. “Cada capítulo es una historia independiente, es un cuento. Tiene un elenco estable pero la historia cambia, son los mismos actores representando a distintos personajes”, detalló.

“La serie está muy buena por el contenido pero además tiene una calidad increíble”, remarcó y agregó que tuvo mucha participación en los efectos de sangre y algunas caracterizaciones.

“Junto a mi compañera Jazmín Altamirano trabajamos más de un mes haciendo sangre, creando en un taller que pudimos llevar a cabo en tiempo y forma y estamos muy orgullosas del resultado”, dijo.

La serie llegó a Amazon

“Cuentos para viernes por la Noche” ingresó a la plataforma de series y películas internacional el pasado 30 de julio y está disponible al menos por algunas semanas.

“Que llegue a Amazon es increíble porque tiene un alcance mucho más grande y es una muy buena forma de distribución. Por eso invitamos a quien quiera disfrutar del cine cordobés para que la vean y mientras más visualizaciones tengamos quizás tenga más permanencia”, explicó.

La serie es una colección de historias de terror y suspenso al estilo del cine Clase B. En siete episodios de media hora, se ofrece un paquete de escenarios, argumentos y personajes que remiten a clásicos como “La dimensión desconocida” o “Cuentos de la cripta”. Se ven monstruos en viveros, muebles malditos, viajes en el tiempo, espíritus en viejas estaciones de radio y un largo etcétera.

Mariela y Juan son los protagonistas en todas las historias, dos veinteañeros cuya ocupación varía de un episodio al otro. Este concepto se vuelve extensivo a la relación sentimental que los vincula. En consecuencia, todas las historias presentarán a la pareja interpretando un momento diferente en la relación, de modo que podremos verlos siendo recién conocidos como así también antiguos amantes que vuelven a encontrarse.

Por ahora la única plataforma donde se puede es la historia de Amazon. Pero un año atrás también se transmitió en el canal español Dark. “Eso es buenísimo porque se valora nuestro cine en otros lugares también”, enfatizó.

Asusta e impresiona con sus maquillajes

La joven nacida en barrio 20 de Junio de San Francisco contó que el cine es un área muy grande para desarrollar, por lo que mientras estudiaba se fue especializando en la dirección de arte, y particularmente en maquillajes de efectos especiales.

“Al principio con estos maquillajes le hacía broma a mi familia diciéndole que había tenido un accidente, pero lo fuimos profesionalizando y cada vez lo tomé más en serio, y hoy en día es de lo que vivo”, contó.

“Llegamos a participar de esta serie, pero también trabajamos con muchos cortometrajes de la facultad y algunas películas. En este momento estamos por filmar un cortometraje de artes marciales”, destacó la cineasta que no para de sorprender e impresionar con las imágenes que comparte en las redes sociales con maquillajes de efectos especiales.

Dedicarse a lo que uno ama

Ornella se fue en 2010 a vivir a Córdoba capital para estudiar la carrera de abogacía en la UNC, cursó hasta 4to año, pero en 2014, como le sucede a muchas personas se dio cuenta de que en realidad su camino y pasión iba por otro lado: El cine.

“Fui a Córdoba a estudiar abogacía, me gusta mucho el derecho penal, pero en un momento me di cuenta de que no me gustaba tanto la realidad, sino que prefería la ficción donde las cosas son de otra manera”, explicó.

Allí fue cuando decidió cambiarse de carrera y dedicarse de lleno a lo que le apasiona. “Tuve el privilegio de que mis viejos me pudieron bancar, y me acompañaron en el proceso de cambiarme y me lo permitieron”, agradeció Barra.

-¿Cuál es tu objetivo en esta profesión?

Estoy feliz de que hace poco empezó a fomentarse más el área del cine en Córdoba. Por eso empezaron a surgir más proyectos y cada vez se pueden visualizar más plataformas por lo que hay más consumo.

Esto nos da más trabajo a nosotros, pero sabemos que es un camino lento, y no tan simple pero todos los días le metemos mucho esfuerzo para progresar. Ahora estamos planificando cursos de efectos especiales para transmitir nuestro conocimiento, pero lo ideal sería poder estar de rodaje todo el tiempo. Es una adrenalina tan linda que sería genial.