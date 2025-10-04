Quedó inaugurada la restauración de la Iglesia San Francisco de Asís

Barrio Plaza San Francisco vivió una jornada cargada de historia y emoción con la reinauguración de la Iglesia San Francisco de Asís, tras un proceso de restauración integral que permitió recuperar uno de los templos más representativos de la identidad local.

El acto oficial fue encabezado por el intendente Damián Bernarte, quien estuvo acompañado por el obispo Sergio Buenanueva, autoridades eclesiásticas, municipales, provinciales y vecinos del barrio.

Durante la ceremonia, Bernarte destacó el valor simbólico de la obra: “¿Qué mejor momento para reinaugurar la restauración de este templo que el Día de San Francisco de Asís, nuestro Santo Patrono? Esta iglesia es parte del alma de la ciudad, y volver a ponerla en valor es un acto de justicia con la historia, el presente y el futuro de San Francisco”.

El mandatario recordó que la decisión de encarar los trabajos surgió tras una recorrida junto al entonces ministro de Gobierno, Manuel Calvo, quien asumió el compromiso de acompañar el proyecto. “Plaza San Francisco necesitaba esta obra, porque es parte de nuestra identidad. Que hoy podamos celebrarlo juntos es un motivo de orgullo colectivo, producto de la articulación entre el sector público y privado por el bien de la comunidad”, afirmó.

La restauración del templo, inaugurado originalmente en 1928, implicó una inversión total de 111 millones de pesos, financiada en conjunto por la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de San Francisco y la empresa HMC, a quienes el intendente agradeció especialmente por su aporte.

En representación de la comunidad, Fabio Ferreira, presidente de la Comisión de la Iglesia, expresó su gratitud: “Quiero resumir todo esto con una frase de un músico que ya no está: ‘¡Gracias totales!’. Es difícil nombrar a todos los que colaboraron: sacerdotes, autoridades eclesiásticas, municipales y provinciales, comisiones anteriores y vecinos que mantuvieron viva esta causa durante más de 100 años”.

Ferreira también reconoció el trabajo de constructores, pintores, electricistas y voluntarios, además de las instituciones que cedieron espacios durante la remodelación: “La escuela, el club, los vecinos, todos fueron parte. La comunidad entera de Plaza San Francisco acompañó este proceso con compromiso y fe”.

Una obra con historia

La Iglesia San Francisco de Asís fue el primer templo de la ciudad. Aunque el actual edificio se inauguró en 1928, su origen se remonta a los inicios de la localidad, cuando era conocida como Iglesia Santo Domingo. Con el tiempo, adoptó el nombre del Santo Patrono de San Francisco, convirtiéndose en un símbolo espiritual y cultural de la comunidad.

La restauración se desarrolló en dos etapas:

Primera etapa: sellado e impermeabilización total del techo, canaletas y mojinetes; reparación de grietas, renovación de revoques interiores y exteriores, y aplicación de pintura impermeabilizante.

Segunda etapa: nueva instalación eléctrica, reparación de la estructura de madera, colocación de cielorraso de yeso proyectado, restauración de molduras, pintura interior y exterior, y acondicionamiento de aberturas.

Detrás de esta obra estuvo el empuje constante de una comisión de fieles que, con rifas, donaciones y acompañamiento espiritual, actuó como guardiana del templo durante todo el proceso.