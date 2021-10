El programa Previaje, impulsado por el Ministerio de Turismo y Deportes, ya superó el millón y medio de beneficiarios, y ya facturó casi $30.000 millones de pesos. En su segunda edición, el plan de compra anticipada de servicios turísticos ya triplicó la facturación de la misma iniciativa llevada a cabo en 2020.

Aprovechando este plan, desde la agencia de turismo De La Gran Italia, además de los paquetes convencionales, también ofrecen bike tours, es decir viajes para amantes del ciclismo recreativo, los cuales están previstos para el año próximo.

“Nosotros acá desde la agencia hace un tiempo que estamos haciendo los bike tours, que son viajes para todo aquel que le gusta andar en bicicleta. Vamos a largar, de marzo a junio del año que viene, varios programas, todos a nivel nacional, y vamos a utilizar el programa Previaje”, dijo Bonino.

A continuación, dio más detalles: “Salimos de acá y volvemos acá. Trabajamos también con gente de la zona. Nos encargamos de llevar las bicicletas, de llevar la gente y vamos a pedalear a distintos lugares. Por ejemplo, para abrir vamos a hacer la Patagonia, que ya lo hicimos varias veces, y la fecha es en abril. Es un viaje que tiene un costo importante porque vamos en avión, porque está todo incluido con la hotelería, con la comida y el acompañamiento y demás, entonces poder obtener el reintegro del programa Previaje la verdad que está bueno”.

Sobre la experiencia, explicó que se trata de un paseo recreativo que no requiere de extrema preparación pero sí algo de entrenamiento. “Lo hacemos bien recreativo. Obviamente vamos a lugares que son un poco montañosos, pero esto no es una competencia, no es una carrera, no hay que estar 100% entrenado o entrenado como para correr una carrera. Es para aquel al que le gusta salir a pedalear, que se compró su bicicleta hace poco o hace mucho y que sale a pedalear. Mientras más entrenados estén, más disfrutan del viaje, pero lo apuntamos a eso, a algo bien recreativo para todas las edades. El que se anime, vamos”, apuntó.

Los viajes tienen un cupo de 20 personas que son acompañadas por tres profesores de Educación Física. La aventura prevé bicicletas de repuesto y un vehículo de apoyo con alimentos e hidratación o por si alguien se cansa.

“Son paquetitos que están armados 100% desde San Francisco y donde el pasajero no se tiene que preocupar de nada. Nosotros nos encargamos de todo”, cerró Bonino.