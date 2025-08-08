El calendario de eventos programados para este fin de semana incluye propuestas culturales vinculadas con el teatro y la música y deportivas.

Autos clásicos

El sábado continúa la 21° edición del Paseo de Autos Clásicos, desde las 9 habrá una muestra estática frente al Superdomo, y a las 9.30 se pondrá en marcha la tradicional caravana de autos.

A lo largo del recorrido, los vehículos realizarán una prueba de habilidad conductiva y participarán de una exposición en los pueblos visitados.

Al finalizar la tarde, el contingente regresará a San Francisco en caravana y cerrará el evento con una cena show y la entrega de plaquetas recordatorias a participantes y auspiciantes, nuevamente en el salón de “Amigos del Bien”.

Rally San Francisco

Un total de 95 binomios se preinscribieron para participar del Rally San Francisco, que comenzará este sábado 9 de agosto a las 14:23 en la localidad de Esmeralda. El sábado se correrá una sola pasada por tres tramos: Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel. El domingo, en tanto, el recorrido se repetirá con dos pasadas por Freyre, Colonia Iturraspe y Plaza San Francisco.

Dale Q' va en Bomberos

Este sábado llega Dale Q’ Va a El Gigante de Bomberos, el lugar será sede de una nueva edición del “Baile del Recuerdo”.

Concierto en Somos viento

Este sábado a las 21, el reconocido guitarrista y arreglador Jorge Blengini, oriundo de San Francisco y actualmente radicado en Barcelona, se presentará con entrada libre y gratuita en el espacio cultural Somos Viento, ubicado en la esquina de Juan de Garay y Brasil.

Teatrillo

El sábado a las 21 Los 4 Rumbos se presentan en el Teatrillo.

También podrá disfrutarse el domingo a las 19 la presentación del espectáculo infantil Estrellitas en la noche, un ciclo creado para celebrar y reconocer a los niños, niñas y adolescentes que fueron protagonistas de este Music Hall.

Las entradas de los espectáculos se pueden adquirir a través de la plataforma Platea Vip (www.plateavip.com.ar) o en la boletería del teatro, 9 de Julio 1167 de lunes a domingo de 19 a 21.

Centro cultural

En el Centro Cultural se presenta el próximo domingo 10 de agosto una nueva edición del ciclo Confesiones que tendrá como protagonista a Rodrigo Carazo.

El artista presenta un recorrido por su obra y adelantos del próximo álbum que está en camino a través de una mirada del mundo llena de sorpresas y sensibilidad.

En el encuentro se contará con la participación de Alicia Luz con lecturas y la apertura musical con los músicos locales Juan Issarrualde, Augusto Calvo y Bruno Nielsen.

A partir de las 19.30. se podrá disfrutar de una copa de vino en la recepción.

Los interesados podrán obtener su entrada gratuita mediante el siguiente enlace: PASSLINE.