Casi toda la provincia de Córdoba volvió a teñirse de violeta con el amplio triunfo de La Libertad Avanza en estas elecciones legislativas 2025, con excepción de cinco departamentos del noroeste, lo que ratifica un claro apoyo al presidente Javier Milei, que se evidenció también en San Francisco con un claro triunfo del candidato Gonzalo Roca, que alcanzó el 40% de los votos. Sin embargo, San Francisco se mantuvo como bastión del peronismo cordobesista que conduce Martín Llaryora y fue donde Provincias Unidas tuvo su mejor desempeño entre las principales ciudades de la provincia. Además, mantuvo su caudal de votos respecto a las elecciones presidenciales de 2023.

También, otros datos relacionados que sobresalen de los resultados en San Francisco y que parecen reflejar el momento político del país son el gran crecimiento de La Libertad Avanza en comparación con las legislativas de 2021, en que pasó de un partido marginal a ganar la elección en solo cuatro años; y por contrapartida una caída libre de lo que fue Juntos por el Cambio, que de un amplio triunfo en 2021 pasó a menos del 4% entre el Pro y la UCR.

Sobre el oficialismo provincial, los datos del escrutinio provisorio oficial indican que la lista que llevó al ex gobernador Juan Schiaretti como primer candidato obtuvo el 32% en San Francisco, casi cuatro puntos por encima de lo que la misma fuerza registró a nivel provincial (28,3%) y bastante más que el 25,1% de la capital provincial, el 24,4% de Río Cuarto, el 23,5% de Villa María, el 21% de Carlos Paz y el 26,5% de Río Tercero.

En otras palabras, si bien La Libertad Avanza ganó con una diferencia de ocho puntos en la ciudad, la elección para Schiaretti en San Francisco fue mucho mejor que en el resto de las principales ciudades. No le alcanzó para ganar, pero tanto la militancia como la dirigencia partidaria local bajo el ala del intendente Damián Bernarte y la figura de Llaryora pueden exponer que la ciudad se mantiene como bastión del cordobesismo y que “salvó la ropa” a nivel provincial.

Además, Schiaretti mantuvo casi la misma cantidad de votos respecto a las presidenciales de 2023, donde también competía con La Libertad Avanza bajo el sello de Hacemos por Nuestro País: registró 12283 este domingo contra 12362 en 2023, una diferencia de solo 79 votos menos; mientras que en porcentaje subió del 28 al 32. Provincias Unidas también creció en porcentaje si se compara con el 2021, cuando obtuvo 26,6% con el nombre de Hacemos por Córdoba.

El partido que sumó apoyos respecto a 2023 fue La Libertad Avanza, ahora con la candidatura de Gonzalo Roca, que pasó del 31,6% (14203 votos) de las presidenciales al 40% (15704 votos) en 2025 en San Francisco; lo que son 1501 votos más. Y ni hablar respecto a las legislativas de 2021, donde el partido del entonces poco conocido Javier Milei había cosechado apenas 2,74%.

Mayor participación que en la provincia, pero menos votos

Un dato muy relevante de la elección en San Francisco es que también la participación marcó un descenso, en sintonía con lo ocurrido a nivel nacional, aunque igualmente fue superior al porcentaje provincial. Fue del 69% en la ciudad y del 65% en toda la provincia.

Sin embargo, el dato más llamativo es que comparando la cantidad de votos válidos entre las presidenciales de 2023 con los del último domingo, hubo seis mil votos menos: 38233 de 2025 contra 44285 de dos años atrás.

Mala elección para la UCR y el PRO

Por otra parte, otra conclusión que arrojan los datos es que fue una elección marcadamente mala para radicalismo y el PRO local, con muy bajos porcentajes al igual que en toda la provincia. Con la candidatura de Ramón Mestre, portador de un apellido ilustre en la UCR provincial y que fue dos veces intendente de Córdoba, apenas sumó 1.101 votos (el 3%), lo que parece indicar que buena parte del voto radical migró a La Libertad Avanza o al Partido Libertario, que llevaba a Agustín Spaccesi.

Para la UCR fue el peor resultado en Córdoba desde el regreso de la democracia en 1983 y no tendrá bancas en el próximo Congreso. Con el diario del lunes, al mal resultado parece darles la razón al sector que pedía una alianza con LLA en medio de una interna convulsionada y que llegó a judicializarse.

Para el sello macrista, que postuló a Oscar Agost Carreño como principal candidato, la cosecha fue todavía menor: apenas 359 votos en San Francisco (0,8%), una debacle impensada en los años en que Mauricio Macri obtenía excelentes resultados en la ciudad. Que no lo hayan votado ni los propios también sugiere una fuga de votos principalmente hacia LLA.

La caída de la UCR y el PRO es catastrófica comparada con la elección que ambas fuerzas hicieron en 2021 con la extinta alianza Juntos por el Cambio, cuando Luis Juez y Rodrigo De Loredo obtuvieron nada menos que el 54,5% de los votos y ganaron por amplio margen la elección a Hacemos por Córdoba. Cuatro años después, las dos fuerzas no llegaron en conjunto ni al cuatro por ciento.

De la Sota y Fuerza Patria, en niveles provinciales

En su decisión de separarse del peronismo oficialista, Natalia de la Sota consiguió su objetivo de renovar su banca, con un porcentaje del 8,75% a nivel provincial y del 7,5% en San Francisco, por lo que no hubo mayores diferencias.

Algo similar ocurrió con Fuerza Patria, que en la ciudad obtuvo el 4,5% y a nivel provincial el 5%. Sin embargo, no le alcanzó al candidato Pablo Carro para renovar su lugar en el Congreso, que mantenía desde 2017.

Spaccesi, la sorpresa

El candidato del Partido Libertario fue otra de las sorpresas de la elección en Córdoba, donde obtuvo el 4,8% a nivel provincial y quedó en el quinto lugar, pisando los talones a Fuerza Patria (5%). En San Francisco también tuvo una elección que podría considerarse destacada, con el cuarto puesto y el 6 por ciento de los votos.