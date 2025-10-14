Provincias Unidas: fuerte apoyo a Schiaretti, Bernarte y García Aresca en un té bingo en Bomberos

Alrededor de 900 personas colmaron las instalaciones de Bomberos Voluntarios de San Francisco el pasado domingo para participar en un té bingo organizado por Provincias Unidas San Francisco, en el marco de la campaña para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre con la postulación del ex gobernador Juan Schiaretti encabezando la lista.

El evento contó con la presencia del intendente Damián Bernarte y del candidato a diputado nacional, Ignacio García Aresca.

Desde la agrupación remarcaron que el encuentro superó las expectativas de convocatoria, reuniendo a vecinos, familias y simpatizantes de toda la ciudad y la masiva asistencia fue interpretada por los organizadores como un fuerte respaldo a la gestión local y a las propuestas de Provincias Unidas.

El momento central de la noche estuvo a cargo del intendente Bernarte, quien se dirigió a los presentes agradeciendo el masivo acompañamiento. "Ver este salón lleno nos da una fuerza increíble. Por eso es fundamental que este apoyo se traslade a las urnas. Tenemos que votar por Córdoba, por nuestros candidatos que son los que realmente nos van a defender y trabajarán por los intereses de nuestra gente”, pidió el jefe municipal, a cargo de la campaña local.

Por su parte, García Aresca, que busca renovar su banca, también agradeció la asistencia y reforzó el mensaje de unidad. “Esta increíble convocatoria es la prueba de que estamos en el camino correcto y de que la gente valora el trabajo y el compromiso. Llevaremos la voz de cada uno de ustedes para gestionar y defender lo que a San Francisco y a nuestra provincia le corresponde”, afirmó.