Protagonizó un grave accidente y no recuerda nada: busca a los testigos

Luis Rodríguez es un hombre de San Francisco que el pasado sábado 14 de enero protagonizó un grave accidente cuando conducía una moto y chocó con una camioneta en la esquina de Av. Urquiza y Cabrera. Se salvó de milagro, el casco tal vez otra vez fue responsable de que sufra lesiones en distintas partes del cuerpo pero ninguna de gravedad en la cabeza.

El impacto fue tan fuerte que Luis asegura que perdió la conciencia y no recuerda nada.

“Me desperté en el Hospital Iturraspe y no recordaba nada sobre el accidente. Es por eso que estoy buscando a los testigos para que cuenten realmente cómo fue el accidente”, manifestó a a La Mañana de El Periódico FM 97.1.

Luis contó que esa tarde, cerca de las 18, circulaba en la moto de su hermano Honda XR 250cc, por Av. Urquiza, recuerda haber pasado los semáforos en línea verde y al llegar al de Cabrera se dio el accidente. Pero al no recordar con precisión el momento del siniestro, ahora necesita reunir los testigos suficientes para esclarecer el caso por trámites del seguro.

También destacó que la camioneta Peugeot Partner, color blanca, era conducida por una mujer, que junto a su familia se puso a disposición y se comunicaron con él en un primer momento.

Para los que puedan aportar información contactarse con Luis Rodríguez al celular 3564 372626.

Lo salvó el casco

Sin dudas uno de los puntos a remarcar de este accidente, es otra vez la vitalidad del uso del casco.

El hombre hoy puede contar o averiguar qué pasó, gracias sin dudas al casco, el cual tenía bien colocado.

“El casco me salvó la vida. Estaba bien abrochado y era nuevo, lo había comprado en diciembre”, dijo agregando que sufrió heridas leves: “me golpee la pierna, el brazo, vidrios me impactar en la cara, y se me fracturó el pulgar de la mano derecha”.

“Me desperté en el Hospital Iturraspe porque había quedado inconsciente en la ruta. Estuve unos 15 minutos tirado hasta que me socorrieron. Gracias a Dios la saqué barata porque pudo haber sido más grave el accidente. Por eso estoy pidiendo hablar con los que vieron el accidente, por eso buscamos testigos para que den datos de lo que realmente pasó esa tarde”, sostuvo Luis Rodríguez.