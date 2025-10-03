El bloque de concejales de Juntos por el Cambio, integrado por Camila Sol Pérez y Pablo Terraf, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para que el municipio evalúe la posibilidad de instalar paneles solares en edificios públicos de la ciudad.

La iniciativa busca fomentar el uso de energías renovables, reducir el consumo de electricidad convencional y generar un ahorro en los costos de funcionamiento de dependencias municipales.

El proyecto, que ya tuvo tratamiento en el recinto, fue girado a comisión para su análisis y eventuales modificaciones.

Según la propuesta, las acciones contempladas incluyen la identificación de edificios públicos —como centros culturales, escuelas, hospitales y comisarías— que puedan beneficiarse con la incorporación de tecnología solar. También se plantea la necesidad de realizar estudios de viabilidad energética para determinar la cantidad de paneles necesarios en cada espacio.

Otro de los puntos establece la implementación de sistemas fotovoltaicos capaces de cubrir la totalidad del consumo energético de los edificios seleccionados. A su vez, se prevé la realización de campañas de sensibilización para difundir los beneficios de las energías limpias.

En los fundamentos, los concejales remarcaron que la propuesta permitiría reducir la dependencia de fuentes no renovables, generar ahorros económicos y aportar a la transición energética en San Francisco.