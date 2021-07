El próximo jueves en la sesión del Concejo Deliberante, el bloque de la UCR presentará un proyecto para establecer una modalidad de pago financiada para que quien deba renovar la licencia de conducir y tenga deudas con la Municipalidad. Una vez establecida –sugiere la idea- deberá ser entregado el “libre deuda” para que el ciudadano pueda realizar el trámite. Entre las opciones, el edil Cristian Canalis mencionó el pago de un anticipo del 30% del monto de la deuda y que saldo restante “pueda abonarse hasta en veinticuatro 24 cuotas iguales mensuales y consecutivas”.

Asimismo, Canalis recalcó que, en caso de falta de cumplimiento en el tiempo y forma al plan de pago acordado, la Municipalidad quedará facultada a declarar su caducidad, procediendo a la emisión del correspondiente certificado deudor y a su ejecución por vía administrativa y posteriormente, una vez agotada la anterior, por vía judicial.

En el caso de que se de este escenario, el ciudadano involucrado se hallará impedido de acceder a una posterior renovación u/o ampliación y/u obtener duplicado de su licencia de conducir hasta tanto haya abonado íntegramente la deuda correspondiente al plan de pago.

Canalis sostuvo que es de público conocimiento que la única forma que un ciudadano se anoticia de que ha cometido una infracción es al momento de ir a renovar su licencia: “Las causales son múltiples y van desde que las actas de infracción no llegan, no se labran correctamente o no se cuenta con un sistema público de verificación. Mucho se ha dicho y se viene diciendo de la necesidad de una modernización de dicho método, pero la realidad, es que, al momento de ir a renovar dicha licencia, muchas veces los vecinos se anotician de deudas de miles de pesos que deben abonarse de forma inmediata para obtener dicha licencia”, explicó.

El concejal radical agregó a este panorama el contexto socioeconómico de crisis actual y las consecuencias que la pandemia trajo aparejado: “Al momento de acudir a su turno para la renovación, muchos vecinos se encuentran con la imposibilidad de hacerlo debido a lo oneroso de las deudas por infracciones. Entiendo que la propuesta es viable y que de esta forma el vecino podrá cumplir con el pago de sus sanciones y en simultaneo acceder a su licencia, la cual por múltiples motivos es necesaria para la circulación”, justificó Canalis.