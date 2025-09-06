En el marco del cursado de la Tecnicatura en Energías Renovables y Eficiencia Energética impulsada por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, tres trabajadores de distintos ámbitos de San Francisco elaboraron una propuesta innovadora para dar solución, en materia de seguridad vial, al tránsito y al ferrocarril.

Luego de estudiar y reflexionar sobre el tema, decidieron crear un sistema de barreras automáticas y autosustentables que puedan aplicarse tanto en ciudades como en otros lugares donde el tránsito y la seguridad lo requiera, alimentadas por energía solar y baterías y, a su vez, respaldadas por red eléctrica en zonas urbanas.

Uno de los integrantes del grupo, Walter Gudiño, explicó que el trabajo final de la Tecnicatura consiste en una tesis reflejando los conocimientos adquiridos y tratando de traer innovación y solución a alguna necesidad de nuestro entorno. Es así que estos tres compañeros decidieron darle no solo un enfoque técnico sino también uno social: “Queríamos ofrecerle a la sociedad una solución a alguna complicación que estuviera a nuestro alcance resolver o aportar a ello. No apuntamos a un proyecto con fines económicos, sino a una solución real a un problema que existe desde hace años, desde la privatización de los ferrocarriles y la extinción de los guardabarreras”.

El proyecto fue desarrollado en conjunto con Marcos Requena, trabajador del sector privado, y Gonzalo Guerrieri, empleado de la Municipalidad, quienes junto a Gudiño, empleado de EPEC, forman un equipo de trabajadores que representan los sectores público y privado en la ciudad. Los tres cursan esta tecnicatura superior, que se dicta por primera vez en San Francisco y tiene una duración de dos años y medio. Aunque la iniciativa es académica, fue concebida con la firme intención de ser aplicada.

“La idea es que estas barreras funcionen de manera autónoma con paneles solares y baterías de respaldo, pero que en zonas urbanas, puedan conectarse también al alumbrado público, para garantizar un funcionamiento continuo, incluso en días nublados”, detalló Gudiño.

En zonas rurales o alejadas de la ciudad, el sistema apuntaría a una operación totalmente renovable. “En todos los casos buscamos que el sistema funcione siempre, porque una barrera que falla puede costar vidas”, remarcó.

¿Cómo funcionaría el sistema?

A través de una conexión con el sistema de geolocalización de los trenes —que ya poseen GPS y están monitoreados a nivel nacional—, las barreras podrían activarse de forma automática, cuando el tren se aproxime a determinada distancia del paso a nivel.

“Con esa información, la barrera se puede preparar con tiempo: por ejemplo, comenzar el aviso de tren aproximándose al cruce cuando el tren está a 3.000 metros y activar la barrera cuando está a 1.000. Es algo que podría adaptarse junto a otros sistemas y sensores”, explicó Gudiño, quien subrayó que uno de los ejes del trabajo fue el contacto con un referente del Museo Ferroviario de San Francisco, Nahuel Vidal, como parte del proceso de recolección de información histórica y técnica.

“Ellos conocen muy bien la cronicidad del tren, las velocidades, las normativas. Nos ayudaron a entender qué aspectos legales y técnicos hay que tener en cuenta para llevar a la práctica este proyecto”, dijo.

Si bien el proyecto todavía no fue presentado formalmente ante autoridades locales, el equipo ya piensa en acercarlo a la Municipalidad. “Estamos terminando la carpeta técnica para presentarlo a autoridades municipales, sabemos que hay predisposición de recibirnos y creemos que va a despertar cierto interés”, anticipó Gudiño.

Uno de los principales obstáculos en la confección material de este proyecto es la jurisdicción ferroviaria y su legislación, ya que a ambos lados de las vías el terreno pertenece al Estado nacional y existen limitaciones legales que impiden intervenir sin autorización, explicaron.

“La línea ferroviaria tiene en algunos casos cinco metros de servidumbre para cada lado, en otros lugares tiene más, y cualquier intervención debe respetar eso. Hay muchas cosas por resolver desde lo normativo, por eso seguimos trabajando en esta materia para encontrar una solución para su factibilidad y luego poder presentar el proyecto”, comentó.

Una tesis con mirada comunitaria

Antes de decidirse por este proyecto, el grupo evaluó otras ideas, como el diseño de un chaleco con geolocalización y sensores para personas mayores o con discapacidad, alimentado también con energía renovable, por telas fotovoltaicas. Sin embargo, decidieron optar por esta propuesta debido al plazo de realización y al alcance del mismo.

“La idea era elegir un tema que tuviera como objetivo ayudar a la sociedad y pudiera aplicarse con los recursos que pudiéramos conseguir en el plazo estipulado en la carrera. Las barreras ferroviarias en San Francisco hace mucho que no existen, y cada tanto, cuando ocurre un accidente, vuelve el reclamo. Nos pareció una buena manera de pensar en una solución desde lo técnico, pero con compromiso ciudadano”, concluyó Gudiño.