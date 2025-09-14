Pronóstico del tiempo para este domingo en San Francisco

El domingo comenzó con sol en San Francisco y alrededores, ofreciendo una mañana agradable. Sin embargo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, con el correr de las horas se espera que el cielo comience a cubrirse y predomine la nubosidad.

Los vientos soplarán de manera leve desde el sector sureste.

La temperatura máxima prevista para hoy es de 25°.

Pronóstico extendido

Para el inicio de la semana, se anuncian tormentas aisladas y chaparrones en la primera parte del día, con condiciones más inestables que las de este domingo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 22 grados, marcando un leve descenso en la máxima. Los vientos se mantendrán leves del sector sureste.