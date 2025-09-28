Luego de un sábado marcado por condiciones más inestables, el domingo se presenta mucho más tranquilo en San Francisco. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante el día, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C por la mañana y los 26 °C por la tarde. El viento soplará leve del sector norte.

El lunes continuará con tiempo estable, aunque con un aumento de la nubosidad. La temperatura máxima llegará a los 28 °C, mientras que la mínima rondará los 12 °C. Los vientos se mantendrán moderados del norte y noreste.