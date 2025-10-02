Pronóstico del tiempo: sigue en ascenso la temperatura en San Francisco

Este jueves se espera un día parcialmente nublado, con alguna leve probabilidad de lluvias por la mañana. La temperatura alcanzará los 28° y el viento soplará suave desde el noreste.

Pronóstico extendido

Para el viernes, los vientos seguirán siendo leves y soplarán desde el sector norte y noreste. En cuanto al cielo, estará despejado a parcialmente nublado, con una temperatura máxima que podría trepar a 31°.