Pronóstico del tiempo: se espera un miércoles ventoso en San Francisco

Este miércoles se presentará en San Francisco con cielo mayormente nublado. La temperatura máxima prevista será de 22 °C.

Los vientos serán moderados y soplarán del sur durante la mañana y del sudeste por la tarde y la noche. Se registrarán ráfagas a lo largo de toda la jornada que podrían llegar a 50 km/h.

Pronóstico extendido

Mañana jueves 14 se prevé cielo parcialmente nublado durante todo el día, con una mínima de 4 °C y una máxima de 17 °C. El viento será del sudeste en la madrugada y mañana, rotando al este por la tarde y noche; podría alcanzar entre 13 y 22 km/h. En la madrugada se esperan ráfagas del sudeste que podrían llegar a 50 km/h.