Este sábado comienza con tormentas fuertes, acompañadas por vientos del sector sur que pueden alcanzar ráfagas de hasta 78 km/h. La inestabilidad se extenderá toda la mañana, y luego el tiempo irá mejorando. Por la tarde se espera cielo algo nublado, con una máxima en torno a los 22 °C. Hacia la noche, el viento disminuirá notablemente.

El domingo ofrecerá una jornada mucho más estable. Predominará el cielo ligeramente nublado durante casi todo el día, con temperaturas entre los 13 °C y los 26 °C. El viento será leve, del sector norte y noreste, y no se prevén fenómenos significativos.