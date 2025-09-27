Pronóstico del tiempo: sábado ventoso en San Francisco
El fin de semana arranca con inestabilidad, pero mejorarán las condiciones con el transcurso de las horas.
Este sábado comienza con tormentas fuertes, acompañadas por vientos del sector sur que pueden alcanzar ráfagas de hasta 78 km/h. La inestabilidad se extenderá toda la mañana, y luego el tiempo irá mejorando. Por la tarde se espera cielo algo nublado, con una máxima en torno a los 22 °C. Hacia la noche, el viento disminuirá notablemente.
El domingo ofrecerá una jornada mucho más estable. Predominará el cielo ligeramente nublado durante casi todo el día, con temperaturas entre los 13 °C y los 26 °C. El viento será leve, del sector norte y noreste, y no se prevén fenómenos significativos.