La jornada de este sábado tendrá cielo despejado y viento moderado del norte. Durante la tarde, el cielo se irá cubriendo y la temperatura alcanzará los 33 °C. Hacia la noche se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación entre 40 y 70 %.

El domingo, el mal tiempo continuará durante la madrugada y la mañana, con tormentas fuertes y chaparrones. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y el viento del sur soplará con intensidad, acompañado de ráfagas de hasta 69 km/h.