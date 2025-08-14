Pronóstico del tiempo: jueves frío y con cielo algo nublado en San Francisco

Este jueves se presentará frío en San Francisco, con cielo algo nublado a despejado; la temperatura máxima prevista es de 17 °C.

El viento soplará del sudeste en la mañana, rotará al este en la tarde y noche; la intensidad será leve.

Pronóstico extendido

Para mañana viernes se prevé algo más de frío, con una mínima más baja, que rondará los 3°C y una máxima de 17 °C. Se pronostica cielo algo nublado en la madrugada y mañana, y parcialmente nublado en la tarde y noche. Los vientos, en tanto, serán leves.