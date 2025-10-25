La jornada de este sábado tendrá tiempo inestable en San Francisco, con tormentas fuertes durante la madrugada y lluvias aisladas. La temperatura mínima será de 17 °C.

Con el correr de las horas, se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, además el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos del sector sur entre 13 y 22 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 23 °C.

Para el domingo 26 se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado tanto por la mañana como por la tarde, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 12 °C de mínima y los 25 °C de máxima. Los vientos serán suaves del sector este y noreste.