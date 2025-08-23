Pronóstico del tiempo: "finde" frío pero despejado en San Francisco
Para hoy se espera una maxima de 15°. Por la tarde se esperan vientos moderados con ráfagas de hasta 50 km/h.
Este sábado se presenta con cielo despejado a parcialmente nublado.
Los vientos soplarán del sector sur rotando al sudoeste, y serán leves salvo por la tarde, cuando se esperan vientos moderados con ráfagas de hasta 50 km/h.
La temperatura máxima alcanzará los 15 °C.
Pronóstico extendido
Para mañana domingo 24 se prevé una jornada con cielo despejado.
La temperatura mínima será de 5 °C y la máxima trepará hasta los 17 °C.
Los vientos soplarán del norte y noreste con velocidades de entre 7 y 22 km/h. Por la noche podrían haber ráfagas de hasta 50 km/h.
Se prevén ráfagas del norte hacia la noche, con intensidades que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.