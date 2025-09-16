Este lunes 16 de septiembre, en horas de la mañana, falleció a los 35 años, Nicolás Emanuel Pérez, tras atravesar una difícil enfermedad. Su fallecimiento generó profunda tristeza en el ámbito periodístico de la ciudad, donde era querido y respetado por su labor y su calidad humana.

Nicolás se desempeñaba como camarógrafo, y durante más de diez años formó parte del equipo de Radiocanal.

A través de un comunicado oficial, sus compañeros de trabajo lo despidieron con palabras sentidas: “Nicolás se destacó por su profesionalismo, compromiso y la calidez con la que compartía cada jornada de trabajo. Su presencia dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos la suerte de compartir con él”.

Despedida

Sus restos serán inhumados este martes a las 17:30 en el cementerio local, luego de un oficio religioso en la sala velatoria. La casa de duelo está ubicada en Colón 796, y el servicio está a cargo de la empresa Rosso Hnos S.R.L.

Nicolás deja un recuerdo entrañable entre colegas, amigos y familiares, quienes destacaron su humildad, el compromiso con su tarea diaria y su calidez en el trato cotidiano.