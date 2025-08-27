Profundo dolor en San Francisco por la muerte una médica muy querida por la comunidad

Este martes falleció en San Francisco Erika Piovano, médica de 50 años que dedicó más de dos décadas de su vida profesional al cuidado de la salud en distintos frentes.

Su partida generó un profundo dolor en la comunidad médica y educativa local, y fue despedida con sentidas palabras por colegas, instituciones y familiares.

Con una extensa trayectoria como emergentóloga, médica legista y endocrinóloga, Erika supo destacarse no solo por su formación, sino también por su vocación de servicio. Durante años, trabajó en unidades de emergencia, hasta que, hace dos años, un diagnóstico oncológico la llevó a reconvertir su labor: comenzó a brindar atención domiciliaria, adaptando su tarea con una resiliencia que inspiró a quienes la rodeaban.

Desde UCEMED, el servicio de emergencias médicas del que formó parte, su director Diego Lahournere expresó un emotivo mensaje de despedida a través de redes sociales: “Hoy nos toca despedir con profunda tristeza a una colega que dejó una huella en UCEMED. Erika nos acompañó durante años con profesionalismo, pasión y, sobre todo, con un enorme compromiso. En la última etapa de su vida nos dio una verdadera lección, dándole batalla a esa maldita enfermedad con coraje y fortaleza, siempre intentando seguir adelante y ejercer su vocación.”

Lahournere agregó: “‘Gringa’, la palabra que mejor resume lo que sentimos es gracias. Gracias por tu entrega, tu ejemplo y tu enseñanza. Siempre serás recordada en nuestro equipo como un referente de voluntad y templanza, alguien que nos mostró que, incluso en la adversidad, se puede vivir intentándolo. Mucha fuerza a toda tu familia para seguir adelante. Q.E.P.D. Gringa. Tu Director Médico y todo el equipo de UCEMED. Gracias por tu fuerza.”

Desde el Sanatorio Argentino de San Francisco, donde también ejerció su profesión, despidieron con palabras sentidas a la Dra. Piovano: “Con profundo dolor despedimos a la Dra. Erika del Valle Piovano. Quienes tuvimos la dicha de compartir su camino, la recordaremos siempre por su entrega, su calidez y su vocación de servicio.” Además, expresaron su acompañamiento a su familia en este difícil momento: “Acompañamos con todo nuestro cariño y respeto a Bautista, Martina, su familia, amigos y colegas en este doloroso momento.”

La pérdida de Erika también tocó de cerca a la comunidad educativa del Instituto Pablo VI, donde asiste su hija. La institución publicó una imagen en sus redes expresando su acompañamiento a la familia y recordando con afecto a la madre de una de sus estudiantes.

Sus restos serán cremados este miércoles 27 de agosto a las 19 en el Ecocrematorio, luego de un oficio religioso en la sala velatoria de la empresa Rosso Hnos. S.R.L., donde se realiza el velorio.