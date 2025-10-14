Por trabajos de bacheo habrá desvío en el tránsito en el oeste de San Francisco
La Municipalidad trabaja en el bacheo en Bv. Roca entre Av. Urquiza y Carlos Boero Romano y las tareas obligaron a realizar un desvío vehicular por dos días.
La Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana informó que debido a la ejecución de trabajos de bacheo en Bv. Roca entre Av. Urquiza y Carlos Boero Romano, se procederá al desvío vehicular por dos días.
El desvío tendrá vigencia hasta el miércoles y se habilitará nuevamente desde el día jueves 16 de octubre. Vale decir que sólo se permitirá el acceso a los residentes de la mencionada cuadra.
“Solicitamos a los vecinos respetar las indicaciones y rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas por dichas obras consistentes en mejorar la seguridad vial”, detallaron en un comunicado.