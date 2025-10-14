La Dirección General de Prevención y Movilidad Urbana informó que debido a la ejecución de trabajos de bacheo en Bv. Roca entre Av. Urquiza y Carlos Boero Romano, se procederá al desvío vehicular por dos días.

El desvío tendrá vigencia hasta el miércoles y se habilitará nuevamente desde el día jueves 16 de octubre. Vale decir que sólo se permitirá el acceso a los residentes de la mencionada cuadra.

“Solicitamos a los vecinos respetar las indicaciones y rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas por dichas obras consistentes en mejorar la seguridad vial”, detallaron en un comunicado.