Por tercer año consecutivo se entregó la Distinción ‘Juan Bautista Bustos’

Por tercer año consecutivo, el municipio de San Francisco llevó a cabo la entrega de la Distinción ‘Juan Bautista Bustos’, un reconocimiento que homenajea a los abanderados y escoltas de los distintos niveles educativos de la ciudad, destacando su esfuerzo académico y compromiso con los valores ciudadanos.

El acto se desarrolló este jueves en el Superdomo San Francisco, donde se distinguió a 161 estudiantes de 48 instituciones educativas de los niveles Especial, Primario, Secundario, Adultos, Superior y Universitario.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Damián Bernarte, quien estuvo acompañado por el presidente del Concejo Deliberante Mario Ortega, funcionarios municipales, concejales, autoridades provinciales del Ministerio de Educación y representantes de las instituciones participantes.

En su discurso, Bernarte resaltó la importancia de premiar el mérito académico y, al mismo tiempo, reivindicar la figura de Juan Bautista Bustos, considerado un precursor del federalismo y promotor de la educación como herramienta de transformación social.

“La bandera no la sostienen solo sus manos, también la sostienen sus familias, sus profesores, sus compañeros. Todos aportaron para que ustedes estén acá”, expresó el intendente.

Además, remarcó que la distinción no solo debe vivirse como un reconocimiento, sino como un compromiso hacia el futuro: “Ser abanderado o escolta no los hace superiores, los convierte en referentes. Y un referente no debe guardar su talento, debe ponerlo al servicio de los demás”.

La distinción toma el nombre de Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de Córdoba, oriundo de Santa María de Punilla. Su legado como defensor de la educación, la libertad y la mirada federal del país fue puesto en valor durante toda la jornada.

“El futuro de nuestra ciudad, de nuestra provincia y de nuestro país está en manos de jóvenes como ustedes: jóvenes que no se conforman, que se animan a soñar y que se comprometen con el bienestar común”, concluyó Bernarte.