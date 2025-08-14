Este viernes 14 de agosto se lo considera como feriado no laborable con fines turísticos debido a la conmemoración del aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. En el sector público no se trabajará y por esto la Municipalidad de San Francisco informó un esquema de guardias mínimas en las distintas dependencias.

Sin atención

Asistencia Pública, Secretaría de Economía, Dirección de Transporte, Amos, Juzgado Administrativo de Faltas, Registro Civil, Estacionamiento medido, Tecnoteca.

Trabajan

Se mantiene la atención en la Línea 103, en Dirección de Policía Municipal no habrá atención, pero sí inspectores asignados.

La recolección de residuos será con servicio diurno y nocturno en el caso de las áreas correspondientes a la empresa Ashira S.A y normal en las zonas de la Municipalidad de San Francisco.