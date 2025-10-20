El bloque Juntos por el Cambio, a través de la concejal Camila Sol Pérez, presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante de San Francisco con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 7155 de “Pirotecnia 0”, que prohíbe el uso, tenencia, acopio, comercialización, distribución y circulación de pirotecnia sonora en todo el ámbito de la ciudad.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que, a través de las áreas competentes, garantice la aplicación efectiva de la normativa y aumente los controles e inspecciones en los comercios y puntos de venta donde se pudiera estar incumpliendo la ordenanza.

Asimismo, se propone exhortar a la ciudadanía a respetar la legislación vigente, recordando los efectos perjudiciales que el uso de pirotecnia provoca en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, infancias, personas con hipersensibilidad auditiva y animales domésticos.

En esa línea, el texto del proyecto sugiere al Ejecutivo impulsar campañas de concientización y difusión pública en conjunto con organizaciones civiles, centros de salud, asociaciones protectoras de animales y agrupaciones vinculadas al autismo, con el fin de promover festejos responsables y libres de pirotecnia sonora.

"Uso reiterado"

En los fundamentos, Pérez advierte que “en los últimos acontecimientos públicos, especialmente en eventos deportivos recientes, se ha observado un uso reiterado e indiscriminado de artefactos de pirotecnia sonora, en clara violación de la normativa vigente”.

Además, sostiene que esta práctica “genera un impacto negativo en sectores vulnerables de la comunidad, provocando crisis nerviosas, estrés, desorientación y otros efectos nocivos sobre la salud de las personas y los animales”.

Por último, el proyecto subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización municipal, debido a que la venta ilegal o irregular de pirotecnia sigue siendo una de las principales causas que facilitan su uso.

La propuesta busca reforzar el cumplimiento de una ordenanza que cuenta con amplio consenso social y que coloca a San Francisco entre las ciudades pioneras en materia de cuidado ambiental, bienestar animal y salud comunitaria.