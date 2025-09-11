Una situación de grave abandono animal fue denunciada en las redes sociales por la organización proteccionista Dame una Pata SFCO. A través de un emotivo posteo, la entidad pidió ayuda para rescater 14 perros que se encontraban en un estado de desnutrición y abandono, luego de que su dueño fuera hospitalizado y no pudiera regresar a su vivienda.

El pedido de ayuda, replicado por la cuenta @proyecto.pulguitas, busca la solidaridad de los vecinos de San Francisco y Frontera para poder ubicar a los animales. "Necesitamos la solidaridad de San Francisco y Frontera. Tenemos este caso que resolver con protectora. 14 animales, en estado de abandono, desnutridos", detalla la publicación.

La situación se originó cuando el propietario de los perros, que no podía hacerse cargo de sí mismo, fue internado por un problema de salud. Al no tener la posibilidad de regresar a su domicilio, los animales quedaron desprotegidos.

Ante la falta de espacio en los refugios, que según la organización están "colapsados", se hace un llamado urgente a la comunidad para conseguir tránsitos o adopciones definitivas.

"Por favor, necesitamos que se difunda, que abran sus corazones. El que pueda darnos una mano en adoptar, en transitar, todo es bienvenido", remarca la ONG en su posteo. El pedido concluye con un llamado a contactar a la organización para poder coordinar la ayuda.