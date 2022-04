El martes 29 de marzo, Facundo Milanesio (27) se recibió de Profesor de Educación Física: fue apenas ocho meses después del accidente en el que debieron amputarle ambas piernas. Cabe recordar que el 3 de julio del año pasado, mientras se encontraba en viaje, el joven oriundo de Morteros perdió el control de su moto sobre la ruta provincial nº 1 al chocar unas tarimas de madera que habían caído de un camión, cayó al pavimento y terminó siendo atropellado por otro camión, situación que le generó severas lesiones.

En un ejemplo de resiliencia, Facundo siguió estudiando y defendió su trabajo final en el Instituto Fasta Inmaculada Concepción de San Francisco.

Luego de este hecho, Milanesio habló en La Mañana de El Periódico por FM 97.1 y contó las sensaciones que tiene con su título en mano, a la vez que recordó el accidente y habló de su vida en la actualidad, que lo tiene trabajando en su rubro.

¿Qué recordás del accidente?

Ese sábado me iba para San Francisco y tuve el accidente, no hacen 9 meses, venía desde Morteros a San Francisco, y en Porteña tuve tuve el accidente, fue muy conocido porque se hablaba de que un camión dejó caer unas tarimas y terminé chocando con estas tarimas. Siempre digo que no fui el único damnificado por esas tarimas, pero fui el que sufrió lesiones graves.

¿Siempre estuviste consciente?

Lo viví todo, lo viví completo, desde que me caigo al suelo hasta que paso por abajo del camión, que llegó la ambulancia hasta que llega al hospital, peleando con los médicos y con las enfermeras porque me querían cortar la campera, cómo me van a cortar la campera, imaginate lo consciente que estaba, hasta que me dijeron "flaco, basta, te estás muriendo, quedate quieto" pero no me dejé cortar la campera.

Tomás lo que te pasó con humor...

Yo lo tomo como un problema más, sin duda que no lo es, pero es la única manera de llevarlo adelante día a día. Siempre por ahí tenía en la cabeza de que yo iba a volver a caminar. Entonces yo creo que eran las dos cosas que a mí me impulsaban a seguir adelante, a lucharla todos los días, es real.

¿Cuándo te enterás de que te tenían que amputar?

La operación fue en el momento, eran las piernas o mi vida, ni mi viejo había llegado al hospital que ya se había efectuado la amputación. Cómo no agradecerle al doctor. Obviamente en el momento te enojas, tenés bronca, llanto, malestar, pero si no era eso hoy no la podría estar contando, así que estoy más que agradecido.

¿Cuándo volviste a estudiar?

A fin de 2021 teóricamente ya me recibía, convengamos que me recibí cuatro meses después, no pasó mucho tiempo (risas). Después el accidente cuando ya más o menos estaba bien, ya estaba acá en mi casa, desde el momento cero todos los profes se empezaron a comunicar, docentes, directivos, todos siempre al pie del cañón, y ya cuando me empecé a recuperar que ya la virtualidad ya estaba muy de moda, muy fresca por la pandemia, los profes le buscaron la vuelta, para que yo pudiera recuperar las clases perdidas y ponerme al día, tratamos de respetar lo mejor posible las fechas de ex{amenes y poder rendir.

¿Tuviste algún trato especial de parte de los profes?

Una profesora me dijo "nosotros te vamos a ayudar en en lo más que podamos, pero a la hora de evaluarte vos tenés que saber los contenidos. Nosotros estamos preparando, más allá de este problema, a un profesional, y necesitamos que vos seas el profesional que todos quieren tener, entonces nosotros a la hora de evaluar, no podemos hacer la vista gorda". Creo que que fueron las palabras claves a la hora de seguir estudiando y de seguir alertándome.

¿Qué se viene ahora, con el título en mano?

Por ahora sigo con las tareas laborales que ya tenía el año pasado. Soy profe en el Club 9 de Julio de Morteros, estoy como entrenador de básquet de categorías Escuelita y Mosquito, estoy como preparador físico de la primera de hockey de caballeros, de damas y sub 16 y además estoy como director técnico de caballeros. Y como para tirar una, tuve hasta la posibilidad de ser el reemplazo de del preparador físico de la selección argentina de básquet adaptado, que también es el preparador físico de la primera de básquet que está en el Federal B.

El título lo recibiste de pie...

Como los médicos no entienden cómo me recuperé, cómo hago todas las locuras que hago, porque son locuras, colgarme de anillas, subirme a un karting, hacer elementos gimnásticos como vertical, trípode , esas cosas, tampoco entiende los ortopedistas como el primer día me pude mantener en pie, como el segundo día ya podía caminar, obviamente con ayuda, con andador, con las paralelas, pero siguen sin explicarse, ellos el jueves me decían "nos manejamos con metas", que a mí se me iban las ganas de corregirlos porque eran objetivos, no metas (risas). Bueno, la primera meta era que me pare, que estuviera sobre las prótesis en el lapso de más o menos dos semanas, la segunda meta era que pudiera caminar, que eso ya lleva aproximadamente de 30 a 40 días, una vez que pudiera caminar era activar las articulaciones, porque lo que tienen de especial estas prótesis es que en lo que vendría a ser la rodilla está la articulación rodilla y un poquito más abajo la articulación tobillo, eso lleva aproximadamente dos meses. Y yo todo ese proceso que ellos me nombraron lo hice en cuatro días, no porque sea especial, sino porque se dio así. No me considero ejemplo de nada ni nadie, como mucho de superación, pero ni siquiera. Yo considero que todos tenemos problemas y que todo problema tiene solución. Yo siempre digo que el único problema que no tiene solución es la muerte. Y yo creo que estos problemas se nos presentan a los que saben que vamos a poder, entonces está en nosotros no aflojarle y meterle para adelante.