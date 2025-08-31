Este domingo continuarán las condiciones meteorológicas adversas con tormentas aisladas. Los vientos soplarán del sudeste, sur y sudoeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Se prevén ráfagas durante todo el día, con intensidades que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La temperatura máxima llegará a los 17 °C.

Al menos hastael mediodía se mantendrá la alerta meteorológica de nivel amarillo. En este marco el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo.

El lunes 1 de septiembre se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, aunque persistirá la nubosidad. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, y podrían registrarse lluvias aisladas en la madrugada.

La temperatura mínima será de 8 °C y la máxima ascenderá a los 18 °C. Los vientos soplarán del sur con velocidades entre 7 y 31 km/h. Se esperan ráfagas durante la madrugada, con intensidades entre 42 y 50 km/h.