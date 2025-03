El 1 de enero nunca más será igual para la familia González. En el arranque de 2025 habían brindado y en el marco de la alegría que el evento supone después cada uno volvería a su casa. Todos llegaron menos Estela Cecilia Domínguez.

La mujer fue la primera víctima de un siniestro vial este año, falleció en un choque entre motos en Frontera y desde que se produjo el hecho no hay respuestas de ningún tipo para esa pérdida irreparable.

Aquella madrugada no podrá ser olvidada por su hijo Luis González, que contó los hechos a El Periódico: “Mi mamá estaba comiendo en casa de los suegros de mi hermana y viven al frente. Ella volvía en su moto y salió primero, mi hermana se demoró porque no les arrancaba el auto”.

Lo que había sido una celebración normal se convirtió pronto en tragedia. Luis había llegado poco antes de las 4 de la madrugada a su vivienda, sonó el teléfono y del otro lado estaba su hermana llorando.

“No les arrancó el auto y venían caminando, en eso ven que la Policía había acordonado la calle y mi sobrina dijo ‘esa es la moto de la abuela’. Al acercarse preguntaron qué había pasado a los efectivos y allí se dieron con la noticia”, relató Luis.

Triste noche

La tragedia sucedió en la intersección de Calles 9 y 62 en Frontera, Luis explicó que los efectivos les comentaron que chocaron de frente ambas motocicletas y las consecuencias fueron fatales para Estela.

De a poco aparecieron más datos que en parte recopiló la propia familia. “La Policía les dijo que una moto la había chocado de frente. Ella no consumía alcohol ni gaseosas porque tenía un problema de salud, usaba casco pero esa noche no lo llevó”, expresó el joven.

“El muchacho venía a alta velocidad, alcoholizado y sin luz. Hoy está en la calle y salió rápido del Hospital”, afirmó Luis. La historia de Estela fue diferente: "Mi mamá falleció en el acto, unos chicos le preguntaron si estaba bien, pero ella respondió que le dolía la cabeza y murió".

Impotencia

Con el correr de los días pudieron saber quién presuntamente es la persona que estuvo involucrada en el siniestro vial, pero nada de eso cambia las consecuencias. “Tenemos mucha impotencia porque mi mamá ya no está con vida”, afirmó.

Luis reconoció que su madre no llevaba casco, pero sostuvo que “no era de ir fuerte” y esa noche estaba llegando a su casa para dormir.

Tenía muchas cosas por hacer, la comida del 1 de enero la iban a pasar con Luis y su pareja ya que no pudieron hacerlo en Nochevieja. “No me dejó compartir el último día con ella, a mí me cortó las piernas y mi sobrina también sufre porque era muy pegada. Nosotros queremos que se haga algo porque hasta ahora no pasó nada”, pidió su hijo.

A la familia solo le quedan los recuerdos, la alegría que tenía por el flamante regalo de una heladera que dio Luis y no pudo estrenar. En su memoria quedará la Estela familiera que le gustaba para las fiestas ir a saludar a todos y compartir el brindis.

Qué pasó

Estela Domínguez de 57 años murió en la madrugada del 1 de enero de 2025 al chocar dos motocicletas en la localidad de Frontera.

A bordo de otra moto iba un hombre de 49 años que se fracturó la tibia e inicialmente había sido trasladado al Hospital J.B. Iturraspe.

El hecho se registró aproximadamente a las 4 de la madrugada en la esquina de Calles 9 y 62. La mujer circulaba en una de las motos y tras el fuerte impacto falleció en el lugar.