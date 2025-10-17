Patricia Martínez habla con la serenidad de quien ha atravesado lo indecible y aun así sigue de pie. Tiene 54 años, vive en San Francisco y trabaja como ayudante terapéutica. Es madre de cinco hijos llamados Gastón, Luis, Tamara, Andrés y Fabricio, pero desde hace 23 años una ausencia le atraviesa la vida ya que su hijo mayor murió cuando tenía apenas 15 años.

Fue mamá muy jovencita, apenas quinceañera supo que traería una vida al mundo y la recibió con alegría y el acompañamiento de su mamá Edilia Martínez, ella fue su compañera toda la vida, a quien recurría en los días malos, a quien le contaba todo, siempre a través de un mate. Lamentablemente Edilia falleció hace seis meses y a Patricia volvió a invadirla otro vacío por eso las fechas especiales le duelen como puntazo en el alma, sin embargo, sigue adelante sabiendo que hay cuatro hijos que le dieron impulso para vivir y sonreír.

Cuando tuvo la dicha de ser madre era apenas una adolescente, la esperaban muchos momentos de alegría y también un hecho tan cruel que aún no tiene nombre. “En noviembre cumpliría 39 años”, dijo sobre su primer hijo Gastón con la voz entrecortada. Patricia reconoció que el dolor no pasó con el tiempo, aunque sí aprendió a habitarlo. “Perder un hijo es el dolor más grande que puede sentir un ser humano. Me he caído muchas veces, pero me levanté por amor a mis otros hijos. Tenía que ser inquebrantable para criarlos y amarlos”.

La pérdida temprana de su hijo la hizo refugiarse aun más en su mamá a quien definió “como su templo, su sostén, su guía” y añadió: “Mi mamá era mi mundo, cuando estaba mal por mi hijo, ella me levantaba y me reponía”. Sin su presencia la rutina diaria sigue su curso, pero hay gestos que hoy le pesan más que nunca. “Yo llegaba a las seis de la tarde, terminaba con mi último paciente y me iba derecho a su casa. Ahora me pregunto: ¿a dónde voy a tomar ese mate?”.

Patricia recordó a su madre con una mezcla de gratitud, admiración y ternura. “Era muy humilde y quizás no tuvo nada material, pero me dejó algo mucho más valioso que es la fortaleza ante todo”, expresó. “Ella siempre decía ‘perdoná y dejalo en manos de Dios’. Con esos valores se abren los caminos”.

De Edilia heredó grandes cualidades y así le impuso impronta a su propia maternidad y el pecho al dolor. Ahora los cinco hijos de Patricia son adultos, tienen entre 36 y 25 años. A pesar del crecimiento siguen siendo el centro de su vida. “Soy muy sobreprotectora. Al día de hoy me levanto cada día por ellos, porque ser mamá es el desafío más grande que tenemos como mujeres”, sostuvo. “Es lo más hermoso, pero tenemos que ser inquebrantables ante cualquier dolor, incluso ante la pérdida de un hijo”.

Las fechas especiales siguen siendo difíciles. “Sentarme en la mesa y que me falte uno me produce un dolor que no puedo explicar”, reconoció. No obstante, la enseñanza de su madre vuelve a imponerse, incluso en su ausencia: “En honor a ella, me volveré a levantar”.