Este domingo 23 de febrero, de 9 a 12, en el Centro Vecinal de barrio Bouchard (Rioja 1979), se llevará a cabo una jornada en la que peluqueros solidarios realizarán cortes de pelo gratuitos para chicos y chicas en edad escolar.

La actividad es organizada por Team Barber, Peluquería Femenina e Impulsar Futuro y contará también con un desayuno para los asistentes, por lo que se solicita llevar taza.

En La Mañana de El Periódico, Alejo Ludueña, en representación de la asociación Impulsar Futuro, y los peluqueros Emanuel Pomba, Adriana Almada, Analia Valenzuela y Thiago Viroglio, brindaron detalles de la iniciativa solidaria que se replica hace ya más de un año.

“Desde hace un año y medio venimos realizando esta actividad. Y nos sumamos dando una mano con el desayuno, porque es mucha la cantidad de chicos y padres que asisten. En esta oportunidad, tendremos chocolatada, jugo y facturas para quienes se acerquen. Esperamos que asistan personas no solo del barrio Bouchard, sino también de barrios cercanos como La Milka, Jardín, Procrear o Brisas del Sur”, reflejó Ludueña.

A su turno Pomba, que ya participó de eventos similares anteriormente, a los que llegó invitado por un amigo, contó qué decidió sumarse para ayudar a las familias, especialmente a aquellas que son numerosas. “Creo que es una excelente oportunidad para dar una mano”, apuntó.

En el caso de Almada, ella realiza cortes solidarios desde el primer evento, hace un año y medio: “Lo propuse en el grupo y seguimos con la iniciativa. Aparte de mi trabajo principal, siempre hago peluquería en casa. Y esta me parece una gran oportunidad para ayudar a las familias que tienen varios hijos, ya que con las mochilas, los útiles y la ropa, el corte de pelo se vuelve un gasto adicional”.

La de Valenzuela es una experiencia semejante, ya que también lleva sus tijeras desde el primer día. “Lo hacemos por amor a lo que sabemos hacer y porque queremos ayudar. Es muy satisfactorio poder aportar algo a las familias que lo necesitan”, subrayó.

Por el lado de Viroglio, apenas tiene 17 años y además es bombero voluntario. Su pasión por la peluquería llegó a partir de la satisfacción de las personas ante un cambio de look. “Me gusta mucho la peluquería. Me hace feliz ver la sonrisa de las personas cuando les hago un buen corte o un cambio de look. Quiero seguir ayudando y aprendiendo de los más grandes”, resaltó.

A estos eventos llegó a raíz de haber visto la invitación en las redes sociales: “Vi que estaban buscando peluqueros y barberos para sumarse, y me ofrecí porque me gusta ayudar a las personas”.

Para todos

La actividad está destinada a chicos y chicas desde los 4 años hasta el último año de secundaria.

El evento es abierto no sólo a familias del barrio sino también de los alrededores. Se invita a los peluqueros que deseen, a sumarse.

También harán alisados y peinados para chicas.

“Es muy satisfactorio ver la alegría de los chicos y la gratitud de los padres. Muchas familias tienen varios hijos, y ayudarles con un corte de pelo gratuito alivia un poco la carga económica”, reflejaron.

A la vez, coincidieron: “Ayudar al prójimo es lo primordial para nosotros, y nos sentimos muy felices de poder hacerlo”.