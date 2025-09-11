Pedro Ignacio Machado fue presentado como nuevo fiscal adjunto de Frontera

En una reunión privada realizada esta semana en el municipio de Frontera, el fiscal regional de Rafaela Carlos Vottero presentó oficialmente al intendente y a su gabinete al nuevo fiscal adjunto, Pedro Ignacio Machado.

Según informó el municipio, Machado se incorporó a la Fiscalía Nº 5 con sede en Rafaela, y tendrá a su cargo funciones específicas en la ciudad de Frontera.

Su designación se enmarca en el proceso de fortalecimiento institucional del Ministerio Público de la Acusación, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta judicial ante las demandas de la región.

Desde el Ejecutivo local destacaron que la incorporación del nuevo funcionario constituye un avance significativo en el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado para garantizar una mayor presencia y eficacia en la labor judicial en el territorio.