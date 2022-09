Paso a paso: así funciona la nueva Web-App del 103

La Municipalidad de San Francisco, con la colaboración de Facultad Regional San Francisco de la UTN, puso en marcha este martes 20 de septiembre la nueva Web – App 103 Atención al Vecino.

La herramienta tiene como fin ser el intermedio entre los reclamos de los vecinos y el Gobierno municipal, a través de un celular o una computadora.

Hasta el día de hoy, el municipio contaba con dos canales de recepción, por un lado el presencial y por otro la vía telefónica a través del 103.

Pasos desde la PC

El usuario deberá ingresar a la página web del municipio www.sanfrancisco.gov.ar.

Luego, cliquear en Web App 103, arriba a la derecha.

El usuario deberá tener cuenta en Ciudadano Digital (CIDI) o bien Clave Única de Identificación Municipal (CUIM). Con cualquiera de ellas podrá ingresar. Aquella persona que no tenga clave única, deberá ingresar a www.sanfrancisco.gov.ar y darse de alta.

Luego, una vez logueado con la cuenta, deberá cliquear en Atención al Vecino.

A continuación, deberán seleccionar el área a dónde va dirigido el reclamo, indicar la ubicación, agregar un comentario respecto a la inquietud y anexar una fotografía.

Una vez enviado el reclamo, se puede hacer un seguimiento.

Entre las ventajas de utilizar una Web-App, sus creadores explicaron que se encuentran el hecho de que la misma no requiere recursos para instalación, no necesita otorgar permisos, siempre se encuentra actualizada porque está en línea y ahorra tiempo y energía ya que no consume batería.