Pasión por las monedas: se viene una nueva edición del San Eloy

El Centro Filatélico y Numismático San Francisco celebrará el sábado 25 de octubre de 2025 una nueva edición del encuentro San Eloy, una jornada dedicada a la filatelia y numismática que año a año convoca a coleccionistas de todo el país. La actividad se llevará a cabo desde las 9 en el Centro Empresarial y de Servicios, ubicado en Belgrano 1585.

La entrada será libre y gratuita, con una nutrida agenda de propuestas para el público general, especialistas y aficionados.

En el marco del evento se realizará la entrega del premio Numisma Progress, un reconocimiento que destaca a personas o instituciones que promueven activamente la disciplina en Argentina, desde la investigación hasta la difusión cultural.

Durante la jornada, se pondrán a la venta ejemplares del libro 'Piezas numismáticas argentinas perdidas en la Batalla del Atlántico' del investigador Diego J. P. Aufiero, recientemente premiado con el FENYMA 'Alberto J. Derman'. Los ejemplares estarán firmados por el autor y tendrán un valor de $15.000.” Uno de los atractivos principales será la posibilidad de que los presentes acuñen sus propias medallas.

Además, se espera una gran mesa de comerciantes y referentes del coleccionismo.