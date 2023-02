En el inicio de las clases este 2023, rige un paro docente decretado por Uepc y Sadop, los gremios que contemplan a los docentes de escuelas públicas y privadas, respectivamente.

La decisión de trabajar o no esta jornada la toma cada docente, por lo que en algunas escuelas hay un movimiento normal y en otras es nulo o escaso.

A media mañana, según datos de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), el acatamiento es alto y en el departamento San Justo es del 90 por ciento al momento. Igual porcentaje se da a nivel provincial.

El paro por 24 horas que cuenta con movilización en la ciudad de Córdoba surge ante la falta de propuesta salarial por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Posteriormente aseguraron habrá asambleas de una hora por turno en las escuelas, miércoles en las delegaciones y el viernes la asamblea provincial nuevamente.

"Lo que nosotros pedimos es un aumento salarial cuando comienza el ciclo lectivo. El año pasado tuvimos casi un 110% de aumento pero así y todo el salario quedó muy bajo", dijo en La Mañana de El Periódico FM 97.1 la secretaria departamental de Uepc, Fabiana Nocco.

“El maestro que recién se inicia el salario con incentivo es de $120.500. Si lo comparamos con el valor de la canasta básica está muy lejos. Esperamos que se acerque al menos con una actualización”, agregó.

Qué dicen desde la Provincia

El ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, respondió que es un paro “innecesario”.

“Hay una fantasía de que hacemos un ofrecimiento y el gremio dice que sí o no, y no es así, el ofrecimiento se trabaja con un diálogo. Queríamos ir con una cláusula gatillo en julio para ver la perspectiva del segundo semestre. Sí hay propuestas, nunca ha ocurrido que no hiciéramos propuesta. No queremos tirar un diálogo para empezar de cero de nuevo”, dijo Grahovac.

Se estima que las negociaciones se retomarían desde este martes.