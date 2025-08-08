Los concejales Luciano Stoppani, Camila Sol Pérez y Pablo Terraf, integrantes del PRO San Francisco, manifestaron su descontento al inicio de la obra de construcción de la bicisenda elevada en bulevar 9 de Julio, impulsada por el municipio.

“Consideramos que esta intervención no responde a una necesidad prioritaria para los vecinos de San Francisco y refleja una vez más la desconexión del gobierno local con las demandas reales de la comunidad”, expresaron los ediles en un comunicado conjunto.

Los representantes señalaron que, mientras persisten problemáticas estructurales vinculadas a la infraestructura básica, seguridad, mantenimiento de calles y servicios públicos, el Ejecutivo local decide destinar recursos —aunque se trate de fondos provinciales— a una obra que, afirman, “no ha sido solicitada ni debatida con los ciudadanos”.

Stoppani sostuvo que “la obra pública debe estar alineada con lo que la gente necesita hoy”, en tanto Pablo Terraf apuntó que “los recursos son limitados y hay que usarlos con responsabilidad”. Por su parte, Camila Sol Pérez señaló que “este tipo de decisiones muestran una falta de prioridades claras”.

Avenida Trigueros

Por otra parte, los concejales Pablo Terraf y Camila Pérez también expresaron su preocupación por la falta de tratamiento del proyecto que presentaron para abordar la situación del tránsito en avenida Trigueros, particularmente en sus cruces con Rosario de Santa Fe, Juan de Garay y bulevar Roca.

La propuesta —que incluía un estudio técnico integral y la eventual instalación de semáforos y señalización— fue enviada a comisión para su análisis, pero, según informaron los ediles, “hasta la fecha, dicha comisión no ha sido convocada ni ha emitido dictamen alguno”.

La concejal Pérez advirtió que “sin educación vial, no hay prevención posible. No podemos seguir naturalizando la tragedia en nuestras calles”. Mientras tanto, denuncian que los accidentes continúan en la zona, especialmente en horarios pico, sin respuestas institucionales.

“Cada accidente vial prevenible habla de una ausencia: de controles, de planificación, de educación”, expresó el concejal Terraf.

Ambos reclamaron celeridad en el tratamiento del proyecto en comisión y la implementación urgente de medidas.