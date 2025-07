El fiscal regional Carlos María Vottero brindó detalles sobre la investigación del trágico asesinato de Zamir, el menor de 4 años ocurrido en Frontera, y la compleja situación de violencia vinculada al narcotráfico que atraviesa la localidad. Vottero destacó que, además del crimen del niño, hay una tentativa de homicidio sobre su padrastro que lo mantiene en estado crítico, lo que podría derivar en un doble homicidio en relación al mismo caso.

"El hecho, para llamarlo de alguna manera más grave, que involucra el asesinato de un menor de 4 años de edad, en este momento, la carátula es de tentativa de homicidio en relación al padrastro de Zamir, que está en estado crítico, estado muy reservado; su vida corre riesgo. Podemos tener, en ese caso puntual, vamos a ver cómo evoluciona, pero hoy no podemos descartar tener un doble homicidio en relación a ese caso", afirmó Vottero en diálogo con Rafaela Noticias.

El fiscal contextualizó estos hechos dentro de una serie de eventos violentos recientes en Frontera, sumado a otro homicidio del cual ya se detuvo a una persona. "Se vienen dando horas muy complicadas en la localidad de Frontera. Son hechos generados por una base vinculada al consumo y a la comercialización de estupefacientes, generadora mediante la utilización de armas de fuego de violencia altamente lesiva. Estamos hablando de hechos con resultado muerte, dos, tal vez tres", explicó.

Avances en la investigación

Vottero indicó que la investigación del caso Zamir se encuentra en sus primeras etapas, pero ya se logró la detención de tres personas. "Inmediatamente se procedió, se logró la detención de tres personas en relación al caso del menor y su padrastro", sostuvo. La carátula por este hecho es "homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, y tentativa de homicidio en concurso real".

Respecto a la participación de otras personas, el fiscal confirmó que la madre de Zamir y pareja de Brian Martínez, la otra persona herida, se constituyó como querellante particular en la causa. "Estamos abocados con la PDI que está trabajando en colaboración en la investigación con la fiscal que está en el caso, que es Fabiana Bertero, en tratar de localizar, individualizar a la otra persona de sexo femenino que sería quien estuvo en la escena del hecho. Y ver quiénes son también los responsables intelectuales, si es que los hay", señaló Vottero, enfatizando la importancia de mantener la reserva de la investigación.

También confirmó que el vehículo utilizado por los autores del crimen fue encontrado quemado. "Es cierto que el auto lo encontramos, el auto utilizado por los asesinos en el momento del crimen con el cual interceptan al auto en el que circulaban las víctimas, fue encontrado quemado en un camino cercano a la localidad de Josefina, eso es cierto", precisó, aunque aclaró que esta información ya había sido revelada en la audiencia oral y pública.

La realidad del microtráfico

Vottero abordó las declaraciones de la familia de la víctima, quienes manifestaron no estar involucrados en una "guerra por drogas", contraponiéndolo a lo expuesto por la fiscalía que habló de una represalia. "No tiene me parece sentido negar u ocultar la realidad que hoy es generadora de todos estos hechos de violencia altamente lesiva, cometidos a la vez con armas de fuego y con características en cuanto a los autores de sicarios", manifestó.

El fiscal destacó el trabajo sostenido contra el microtráfico en Frontera, vigente desde hace más de un año. "Es una problemática, no te olvides que también estamos investigando desde hace poco más de un año, desde que entró en vigencia la ley de microtráfico, está a cargo de nosotros. Se está investigando y trabajando muchísimo y, como sabrás, haciendo procedimientos permanentemente en la localidad de Frontera respecto a microtráfico, lugar en donde ya hemos derribado dos búnkers y hemos logrado el cerramiento de uno de ellos", detalló.

Vottero lamentó que, a pesar de la presencia del menor en el vehículo, los agresores no detuvieron su accionar. “Zamir quedó involucrado en un hecho, pero los autores del hecho no les importó que se encuentre el menor, el cual sabían que se encontraba en el auto. La madre del menor y pareja de la otra víctima desciende del vehículo y se transforma por suerte en una testigo presencial directa del hecho de suma relevancia. Pero el menor, al ser advertido por los asesinos, no generó que se detengan en post de su objetivo y terminan avanzando y cometiéndolo a un hecho consumado y el otro quedó por ahora en grado tentativa”.

Refuerzo de seguridad

En cuanto a las medidas de seguridad, Vottero mencionó que si bien desde principios de año se trabaja en prevención y patrullaje con recursos regionales, los recientes hechos llevaron a coordinar nuevos abordajes. "A partir del día de la fecha vamos a contar también con el apoyo de la Guardia Rural Los Pumas, la Guardia Provincial, que es lo que hasta hace un tiempito se llamaba la Policía de Seguridad Vial, y el Grupo de Operaciones Tácticas nuestro de Sunchales, que también va a estar presente, junto con el Comando Radioeléctrico", indicó. Además, confirmó la presencia de fuerzas nacionales como Gendarmería y Policía Federal.

El abordaje será mixto, con "patrullajes por zonas determinadas y también chequeos dinámicos, sería lo que le llamamos nosotros, de 15 a 20 minutos en distintos lugares y en distintas esquinas y arterias principales y no tanto, para proceder a identificación de personas y de vehículos." Se estima que el dispositivo contará con aproximadamente 20 efectivos y será específico durante la tarde, noche y madrugada, con órdenes operacionales que se extienden por 15 días corridos.

Finalmente, el fiscal resaltó la coordinación permanente con las fuerzas de San Francisco. "Tenemos un contacto permanente con la gente de la Departamental San Justo, ahí de San Francisco. De hecho, tenemos una mesa en común que lo hacemos periódicamente y nos reunimos para tratar este tipo de temas y estamos trabajando. Es más, ayer cuando llegaron los heridos se convocó al grupo Éter de policía de Córdoba también para resguardar el nosocomio."