Un grupo de padres autoconvocados -que reúne unas 40 familias- realizará este viernes una concentración en la Plaza Cívica donde reclamará por la falta de pediatras y de médicos especialistas en el ámbito de la salud pública, haciendo referencia al Hospital Iturraspe y a la Asistencia Pública.

Respecto al hospital solicitaron que haya traumatología, neurología y dermatología pediátrica, además de más cantidad de médicos especializados en niños en la guardia.

En diálogo con El Periódico, Vanina Lovera, una de las integrantes del grupo, indicó que cursaron notas tanto a la dirección del nosocomio como a la Municipalidad.

“Buscamos una solución, queremos que el hospital y la Asistencia Pública cuenten con recursos y personal capacitado para la atención de los chicos. No hay neurólogo, no hay traumatólogo, no hay pediatra en horas de guardia”, cuestionó.

Lovera citó el caso de su hijo de 8 años, asmático, quien necesita atención de diferentes profesionales, cuestión que en el ámbito privado de la salud le significa un costo elevado solo para la consulta: “En el caso de mi hijo debo esperar que una alergista o neumonólogo lo atiendan o que me lo deriven a una clínica y pagar 9000 pesos una consulta. Es muy alto el costo y no lo puedo pagar como varios padres que estamos en la misma situación”.

Luego sostuvo que esta situación provoca esperas muy largas y ejemplificó: “Llevé a mi hijo días atrás al hospital y había otro papá esperando con su nena que se había quebrado. Una hora y media estuvo para que la atienda un traumatólogo. Además, es una locura que, especialmente los fines de semana, haya un solo pediatra para toda la institución”.

Marcha o sentada

Lovera sostuvo que con la concentración que harán este viernes, desde las 19, que puede ser una marcha o una sentada en la Plaza Cívica, pretenden que se conozca lo que viven muchas familias. También pidió el apoyo de la comunidad.

“Queremos que nos apoyen porque es por los chicos. Pero sin banderas políticas, que ninguno se cuelgue de estos y buscamos respuestas. Si hay que elevar un reclamo a otro nivel, provincia o nación, nosotros estamos para apoyar”, dijo.

Consultada sobre si recibieron alguna respuesta ante las notas presentadas a las autoridades, Lovera indicó: “No hay muchos médicos en el hospital, están con paros, pero nadie nos respondió y por eso decidimos manifestarnos para visibilizar nuestra situación”.