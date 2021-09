Los padres de Itan Gabriel Aguirre (1), el bebé fallecido en marzo de 2018 en el Hospital Iturraspe tras una operación testicular, se manifestaron este lunes frente a los Tribunales de San Francisco pidiendo ser atendidos por el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, ante la supuesta falta de avances en la causa.

Hernán Aguirre y Daiana Gutiérrez, los papás del bebé, junto a otros familiares se manifestaron este lunes frente a Tribunales: “Queremos pedirle justicia al señor fiscal (Bernardo) Alberione, que ya hace cuatro años que venimos esperando y no tenemos respuestas. Está comprobado que hubo mala praxis desde la primera operación, el doctor no respetó el protocolo, tuvo tres operaciones Itan y ya no resistió la última”, expresó el papá de Itan.

Por su parte, la mamá recordó: “Era una operación que no tenía riesgo, quieren meter que el nene sufría del corazón cuando nada que ver, era totalmente sano”. Ante lo que el padre agregó que “lo operaron del corazón porque fue prematuro, pero los doctores que lo operaron en Córdoba, nos habían confirmado que iba a ser un nene sano y no iba a tener ningún problema”.

Los papás del bebé fallecido le pidieron al fiscal de Delitos Complejos que “se ponga una mano en el corazón, era un bebé que tenía un futuro y era la esperanza para la familia”. A su vez se quejaron que el doctor que atendió y operó a Itan en el Hospital, “no tuvo la cara de acercarse, nunca dio una explicación, hace cuatro años que estamos esperando una respuesta, por eso pedimos justicia, para que esto no quede así”, cerraron.