Este lunes, el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Córdoba, jefe de Filial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y secretario General del Partido Solidario en la Provincia, Pablo Tissera, visitó San Francisco en el marco de una recorrida por distintas localidades del departamento San Justo.

En ese sentido se refirió al rol del cooperativismo en la reactivación de la economía, a las principales inquietudes del sector, a los proyectos que se pueden llevar al Congreso y al proyecto político que acompaña, entre otros temas.

¿Cómo se viene desarrollando la recorrida por el Departamento San Justo?

Estamos recorriendo distintos puntos de la provincia con el objetivo de ir escuchando las inquietudes de los distintos sectores de la sociedad. Estuvimos en Devoto, conociendo la experiencia de economía social y solidaria con Domingo Benso a la cabeza, conociendo la experiencia de la cooperativa de trabajo dedicada al rubro textil, de la proveeduría. Y contándoles el objetivo de las visitas, que tienen que ver no solamente con conocer las experiencias, sino también con conocer las inquietudes. De alguna manera nosotros, en nuestro rol de candidatos, no solamente venimos a pedir el acompañamiento para este proyecto que conducen Alberto y Cristina Fernández, un proyecto que lo eligió la ciudadanía en el 2019. Hoy, después de la crisis, la primera pandemia que le llamamos nosotros, que es la crisis social y económica que generó neoliberalismo en el periodo 2015-2019 con Mauricio (Macri), que fue lo que llevó a la gente a cambiar ese rumbo, apenas estamos viendo la luz al final del túnel, con los nuevos indicadores positivos de la macroeconomía. Esperemos que pronto se pueda reflejar en el bolsillo de los ciudadanos y de la ciudadanos. Entonces, más allá de este mensaje, venimos a escuchar.

¿Qué comprendió la visita a San Francisco?

Estuvimos conociendo la experiencia de Cáritas en San Francisco, que está llevando adelante en barrio Parque con el Comedor La Virgencita, una experiencia muy interesante también, en otro plano muy distinto al de Devoto, más allá de que los unen puntos en común como los proyectos productivos. En este caso, es una cooperativa de trabajo dedicada al reciclado, pero que trabaja mucho con las problemáticas sociales, como las adicciones, la educación con el apoyo escolar, hay muchas iniciativas que van en ese sentido, pero también con muchas ganas de crecer y es un poco lo que lo que estábamos viendo. Por eso desde nuestro lugar estamos poniéndonos a disposición de cada una de las experiencias. Y después nos reunimos con la militancia, que es la que organiza San Francisco, la que ayuda a organizar el departamento para la campaña, para la fiscalización.

Hablando de la crisis que dejó la pandemia, ¿Qué rol tiene el cooperativismo en la reactivación de la economía?

Estamos convencidos de que el cooperativismo en particular, y la economía social, solidaria y pyme en general, están llamados a ser el motor de la reactivación económica. Las cooperativas, las mutuales, otras entidades, las Pymes, tienen la característica de que aportan todo lo que producen y todo lo que generan al desarrollo local de la comunidad. Producen localmente, generan trabajo, mano de obra local, en una situación donde estamos remontando los índices de desocupación y estamos cuidando nuestro mercado interno. Entonces es fundamental para las comunidades lo que aporta este sector. Y no solamente en términos económicos, sino también en términos sociales, en términos educativos, en términos políticos, porque realmente creemos que las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor por el modo de producción, de acumulación que tienen, donde el centro es el ser humano y no la maximización de las ganancias, donde el centro es el desarrollo comunitario. Y lo que producen, sus excedentes, siempre van a ser reinvertidos en la localidad. No como con las grandes empresas, donde sus excedentes se van a las casas matrices, en el mejor de los casos en nuestro país, porque se van generalmente fuera del país. Creemos que cumplen un rol muy importante. Lo estamos viendo hoy, lo palpamos en Devoto, una localidad de 7.000 habitantes con 2300 hogares, el grupo Devoto con mutual y cooperativas genera 540 puestos de trabajo. El sector cooperativo en nuestra provincia, estimamos, porque no hay número fehaciente, genera unos 45 mil puestos de trabajo en promedio. Están aportando un promedio de 10% del Producto Bruto Geográfico, que es el PBI cordobés, en una provincia que es de las que mayor desarrollado tiene el cooperativismo a nivel país, donde encontramos mucho desarrollo de las cooperativas de servicios públicos y las agrícolas en el interior de las pequeñas comunidades y medianas, y donde encontramos las cooperativas de trabajo y las cooperativas de vivienda con mucho desarrollo en los grandes centros urbanos. Y después tenemos el cooperativismo de crédito, el único banco cooperativo, que es el Banco Cooperativo Credicoop, que está desarrollado tanto en el interior, en las pequeñas localidades, como los grandes centros urbanos. Todo ese mundo representa ese aporte fundamental al desarrollo de la provincia y por supuesto de las localidades.

¿Cuáles son los proyectos para cooperativas y Pymes que se pueden llevar al Congres? o ¿Cuáles son las demandas que te plantean en las recorridas?

Podemos resumir en cuatro demandas que son periódicas. La primera, el tema del acceso al crédito. Seguimos planteándonos, lo venimos diciendo mucho desde nuestro espacio. Trabajo en una Federación de Cooperativas que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Filial Córdoba, que tiene como su cooperativa de base asociada al banco cooperativo Credicoop y venimos trabajando mucho en cómo lo financiero debe ser considerado un servicio público y debe estar al servicio de la producción y cómo debe alentar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces el acceso crédito, con más facilidades, con tasas subsidiadas, que sean de carácter blando, mayor plazo para los pagos y con tasas de interés, mucho más accesibles, uno de los grandes temas. El otro de los temas que venimos viendo es el tema tributario. Hoy por hoy, el acto cooperativo está siendo equiparado al acto de una sociedad comercial, por ende paga determinados tributos que no debería pagarlo. Estamos exentos de pagar el impuesto a las ganancias, a nivel nacional. En el periodo de Mauricio Macri se intentó cobrar el impuesto a las ganancias, principalmente a las cooperativas que brindan servicios crediticios y de seguros y ese antecedente ya te deja un precedente de que no debería pagarse, ni en las provincias ingresos brutos, ni en los municipios tasas de comercio e industria, porque no son equipadas y porque aparte las cooperativas ya pagan tributos por el solo hecho de ser cooperativas, igual que las mutuales. El tercero tiene que ver con la cuestión educativa. Es parte de la discusión y el debate, de que esta sociedad, en donde pareciera que el egoísmo y el individualismo son los valores que predominan en nuestras comunidades, desde la educación es de donde se debe trabajar. Creemos que la currícula del sistema educativo formal debe contener, quizás con un corte más transversal, cómo trabajar, no solamente desde los contenidos, sino también desde lo metodológico, el tema de nuestros principios y valores, que estamos convencidos de que ayuda a construir una sociedad. Estamos muy avanzados en nuestra provincia en materia de trabajo que se viene haciendo con cooperativas escolares. Hay muchas localidades, muchas escuelas de localidades del interior y de Córdoba capital, que vienen trabajando el cooperativismo escolar, pero creemos que se debe profundizar y eso eso es algo de moneda corriente en la charlas o debates que tenemos con otros dirigentes cooperativistas. Y cuarto, la necesidad de hacer campañas mucho más fuertes en cuanto a la visibilización del sector. Y en cuanto a la colocación, ayudar a comercializar nuestros productos. Entonces tenemos que trabajar mucho más el 'compre cooperativo', el 'compre economía social y solidaria', desde los municipios pasando por las provincias, como una manera de darle un envión a este motor económico que creemos que el sector Pyme de la economía social y solidaria lo es.

¿Por qué el electorado debiera acompañar con su voto?

Este 14 de noviembre nos queda muy claro de que en nuestro país hay dos proyectos de país en juego. Un proyecto de país es el que representa Juntos por el Cambio, que es una elección nacional, no es una elección provincial no es una elección local, por eso también planteamos que Hacemos por Córdoba se equipara al mismo espacio de Juntos por el Cambio como un proyecto político y es totalmente funcional. Ese es un modelo que representa el modelo conservador, el modelo liberal, el modelo que nos llevó a una crisis social y económica por las políticas que llevaron adelante en el período 2015/2016 del que la gente dijo basta, es el modelo de endeudamiento y el que generó empobrecimiento. Ese es un proyecto versus el proyecto en el que nosotros creemos, que apoyamos, que es el Frente de Todos, que es el modelo que impulsamos, un modelo productivo con inclusión social, que claramente busca la forma de desendeudarse para tener la soberanía política y la independencia económica suficiente. Es un modelo que prioriza la producción y el trabajo, lejos de lo especulativo y lo financiero. Estamos en esa línea, así que invitamos a la comunidad a poder reflexionar y poder decidir qué rumbo quiere para continuar, porque es una elección de medio término donde se eligen diputados y senadores y es muy importante para profundizar este rumbo que conducen al Alberto Fernández y Cristina Fernández es muy importante tener los quorum necesarios en las cámaras de diputados y senadores que es lo que se está eligiendo.