En la inauguración de San Francisco Expone 2025, estuvo presente también el productor agropecuario de origen sanfrancisqueño y candidato a diputado nacional Pablo Martelli, que encabezará la boleta del Partido Demócrata en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Martelli destacó el nivel de la muestra desde el primer momento. “La muestra está espectacular, creo que a primera vista es la mejor que tuvimos. Están repletos los stands con muchos productos. Realmente lo veo muy bien y está todo lleno”, expresó. Además, anticipó que para la próxima edición ya se prevé una ampliación por el éxito en la venta de espacios.

Con más de dos décadas de experiencia en la dirigencia rural, Martelli aseguró que su vínculo con el sector es parte de su vida cotidiana. “Hace 22 años que estoy en la dirigencia rural. No solamente hago mi actividad agropecuaria, que la hago intensamente porque tengo las tres actividades: tambo, ganadería y agricultura en escala”, detalló.

Ese conocimiento de primera mano del mundo agropecuario es el que, según él, quiere llevar al Congreso. “Soy el único candidato de los 180 que está en plena actividad. Por eso quiero ser la voz del campo, porque sé de qué hablar. Quiero aprender y decir lo que realmente le hace falta al sector para seguir produciendo”, sostuvo.

En esa línea, uno de los principales proyectos que impulsa es la reducción gradual de las retenciones al agro. “Si logramos ir bajándolas y eliminarlas en un lapso no mayor a dos años, el sector agropecuario explota. Yo conozco la esencia del productor”, enfatizó.

Martelli también explicó por qué decidió involucrarse más activamente en política: “El desastre del populismo fue vergonzoso. Cuando mi hija me dijo que se quería ir del país, como muchos hijos de amigos, me pregunté: ¿en qué estamos fallando? Me identifiqué con Milei. No me gustaban los estilos, pero decía groseramente lo que yo pensaba”.

Sobre su pertenencia al Partido Demócrata, recordó que fue esa fuerza la que le dio el sello a Javier Milei para su candidatura presidencial. Sin embargo, reconoció que luego fueron apartados. “Desde que asumió, a los Demócratas, partiendo de Victoria Villarruel para abajo, nos dejaron a un lado”, afirmó.

Finalmente, aseguró que si llega al Congreso trabajará con equilibrio: “Voy a ir a poner paños fríos. Queremos bajar las retenciones, sí, pero eso va de la mano de colaborar con el gobierno en la baja del gasto público. Si le damos rienda suelta al productor, sale a generar construcción, a comprar bienes y servicios. Es automático”.