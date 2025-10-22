Pablo Martelli, candidato a diputado: “Quiero ser la voz del campo en el Congreso”

A días de las elecciones legislativas, Pablo Martelli visitó los estudios de La Mañana de El Periódico para compartir su visión sobre el país y el rol del campo en la política. Productor agropecuario con más de 35 años de trayectoria y candidato a diputado nacional por el Partido Demócrata, dejó en claro cuál es su objetivo: “Este es un gran desafío. Yo no vengo de la política, vengo de la producción y es lo que quiero representar en el Congreso Nacional”.

Oriundo de San Francisco y con trayectoria en la Sociedad Rural, Martelli aseguró que su candidatura busca ofrecer una alternativa diferente: “Estoy trabajando, tengo una empresa en marcha y 35 años de productor agropecuario. De los 180 candidatos, el único en actividad plena del sector soy yo”.

El dirigente insistió en la necesidad de que el Congreso nacional incorpore voces con experiencia real en el sector agropecuario. En ese sentido, subrayó: “Estoy tratando de difundir la voz del campo, el mensaje nuestro como Partido Demócrata. Somos un partido de derecha, no de extrema derecha. Vamos por un Estado más chico, pero con mesura”.

A lo largo de la entrevista, Martelli remarcó que no se alinea ciegamente con el oficialismo nacional, aunque reconoce ciertos puntos de coincidencia: “Voy a apoyar a este presidente o al que venga, pero con sentido común propio, no vamos a ser falderos de nadie. Esa es la fortaleza del Partido Demócrata”.

También recordó que su partido fue clave para el surgimiento de la actual presidencia: “El Partido Demócrata fue el que le dio el sello a Javier Milei para que sea presidente. Por eso hoy tenemos pauta oficial. El resto de la campaña la pago yo”.

Críticas y matices hacia el Gobierno nacional

Martelli se mostró crítico frente a algunas medidas económicas del actual gobierno, especialmente en relación con el manejo de las retenciones y la política monetaria. “Yo tengo diferencias con el gobierno nacional. Por ejemplo, con el tema de la discapacidad, fue una barbaridad”, expresó.

Respecto a la quita momentánea de retenciones aplicada semanas atrás, fue contundente: “Fue una desprolijidad total, un manotazo de ahogado. Si se hubiera generado más reserva, no habría sido necesario pedirle a las exportadoras ese aporte de 7.000 millones de dólares. La gran torta se la llevaron ellas. Pero es cierto que el productor mejoró en 40 o 50 dólares la tonelada. No fue todo pérdida, pero la medida estuvo mal armada”.

Martelli defendió la necesidad de eliminar retenciones de forma permanente: “La política parte y reparte y se queda con la mejor parte. Si esa recaudación se libera al sector agropecuario, la va a derramar en las economías regionales. El productor es de reinvertir en su pueblo”.

Industria, importaciones y desarrollo

Además del agro, el candidato abordó problemáticas vinculadas al sector industrial y comercial, en particular el impacto de la apertura de importaciones. “La industria tiene una carga impositiva del 27 o 28 por ciento, contra un 11 por ciento que tienen las importaciones. Habría que haber dejado una pequeña barrera arancelaria, como hacen Estados Unidos o cualquier país”, explicó.

Aun así, se manifestó a favor de una industria abierta al mundo: “No quiero una industria prebendaria, quiero eficiencia productiva. El productor agropecuario argentino es muy eficiente, y con la presión impositiva que hay, no existiría en otro país”.

En cuanto a otros temas, Martelli destacó la situación crítica de las fuerzas armadas y de seguridad: “Hubo más de 18.000 bajas en el Ejército por los magros salarios. Una persona que arriesga su pellejo debería tener una remuneración digna. Coincido con el presidente en que debemos mantener el equilibrio fiscal, pero hay que priorizar con sentido común”.

Cuestionó además a la dirigencia política tradicional: “La política no debe ser una forma de vida. Porque terminás negociando siempre para mantener tu trabajo. Yo quiero aportar cuatro u ocho años y después retirarme a mi vida privada. No me quiero ir de esta vida sin haber hecho algo por el bien común”.

Una alternativa desde el interior

Martelli cerró la entrevista con un llamado a renovar la política con figuras del interior productivo: “Soy como todos ustedes, de trabajo. Genero empleo, busco insumos, me involucro. Quiero representar a San Francisco, al departamento San Justo y a toda Córdoba desde el lugar que conozco: el campo”.

Con expectativas positivas, aseguró: “La gente tiene una alternativa. Está al lado suyo. Solo le pido que vote gente nueva, con experiencia de vida y compromiso real. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?”.